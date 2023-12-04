Скандалы: «Россияне не хотят работать дворниками за 60 тысяч»

Мэр Усть-Кута Евгений Кокшаров оправдался за горы снега в городе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев при посещении города Усть-Кут возмутился, что улицы не почистили даже к его приезду. Кобзев назвал такую ситуацию некрасивой, пообещав выдать по лопате местным чиновникам. Мэр Усть-Кута Евгений Кокшаров в ответ на критику губернатора заявил в разговоре с Daily Storm, что в городе ощущается нехватка дворников. По словам Кокшарова, россияне не желают чистить снег за зарплату в 60 тысяч рублей и выше, а мигранты боятся холодов и не едут в регион.

«Техники у нас хватает, а людей — нет. Нет желающих работать в коммунальном хозяйстве города! У нас настолько холодно, что зимой работать не могут мигранты. Проблема не в оплате труда. Зарплата [у дворника] нормальная — больше, чем в соседних городах. От 60 тысяч рублей и выше. Сейчас в России вообще много людей, которые за хорошие деньги не хотят работать», — сказал мэр Усть-Кута.

Он обратил внимание, что дефицит кадров ощущают на себе и другие северные регионы страны, где также «не хватает механизаторов, дворников». При этом, считает Кокшаров, во время обильных снегопадов и в больших городах есть вопросы к уборке улиц.

Сейчас, заверил чиновник, «все, кто есть, задействованы для решения вопроса по уборке снега». Кокшаров признался: критику от Кобзева в администрации Усть-Кута восприняли «как нормальные профессионалы» и проблему с уборкой снега устранили.

«Принимаем под козырек и исполняем. Обращений и жалоб от местных жителей по поводу плохой уборки снега к нам ранее не поступало. Просто люди воспользовались ситуацией, что прилетел губернатор», — заключил Кокшаров.

Ранее на общественных слушаниях в Усть-Куте Кобзев, услышав жалобы на плохую уборку снега, подверг критике местных чиновников . Если в город приезжает губернатор, «надо недельку хоть поработать», возмутился Кобзев. Он задал местным властям вопрос «Есть ли вообще дворники в городе?», заметив, что их он не увидел.

Иван Соколов

Оригинал материала: “Daily Storm”