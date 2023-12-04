 

BioEssays: люди лишились генов долголетия из-за динозавров

04.12.2023, 17:36, Разное
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Как сообщает издание BioEssays, предки современного человека могли утратить молекулы, замедляющие процесс старения, в ходе эволюции.

Британские ученые, представляющие Университет Бирмингема, подчеркивают, что между старением млекопитающих и рептилий существуют довольно существенные различия, которые могут быть связаны с доминированием динозавров в тот период, когда процесс развития млекопитающих только начался. Исследователи отмечают, что именно в те времена предки современного человека и утратили фотолиазы, представляющие собой ферменты, восстанавливающие поврежденные ультрафиолетовым излучением участки кожи.

Подобное развитие событий, как уточняют ученые, может быть вызвано переходом на ночной образ жизни с целью минимизации рисков оказаться съеденными динозаврами. Кроме того, на тот момент приоритетом для млекопитающих являлась не продолжительность жизни, а быстрое размножение, что спровоцировало утрату генов долголетия.     


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