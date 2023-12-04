Доктор Принц предупредила об опасности сидячей работы

Врач-превентолог Ванесса Принц выразила беспокойство по поводу долгого сидения на работе и предоставила ценные рекомендации о том, как смягчить его негативное воздействие на организм. Подчеркивая опасность длительного неподвижного положения для здоровья, доктор Принц поделилась своими находками с “Газетой.Ru”. Она заметила, что “если человек сидит более трех часов подряд, это может быть вредно для его здоровья”.

Продолжая свое объяснение, медицинский специалист уточнила, что продолжительное сидение может вызвать сдавление сосудов и нарушение кровообращения, что, в свою очередь, может спровоцировать отеки ног и застой лимфы. Она подчеркнула, что это также серьезно влияет на состояние сердца.

Доктор Принц отметила, что сидение оказывает более негативное воздействие на сердце, чем длительный сон или покой, и является большим неприятностью для сосудов. Она также добавила, что сидячий образ жизни может привести к набору лишнего веса и увеличению уровней холестерина и сахара в крови. Чтобы избежать опасных последствий для сосудов, эксперт советует периодически изменять положение тела. Вставать каждые 20-30 минут, выполнять разминку, упражнения, растяжку, ходить по лестнице и делать пешеходные прогулки на свежем воздухе.

Доктор также предложила совет посменно работать стоя. Она пояснила, что это может увеличить расход калорий, улучшить кровообращение и снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Доктор Принц рекомендует начать с 30-45 минут стоящей работы в день, постепенно увеличивая время до 2 часов.