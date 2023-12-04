Стало известно, какие продукты ферментации по пользе не уступают квашеной капусте

Квашеная капуста, богатая пробиотиками, может поддержать здоровье, укрепить иммунитет и способствовать здоровью кишечника. Это происходит благодаря ферментации, в ходе которой бактерии питаются естественными сахарами, вырабатывая молочную кислоту.

Специалисты рекомендуют умеренное употребление квашеной капусты в количестве 100-150 граммов в день, чтобы обеспечить организм витамином C и не перегрузить его. Однако, если человек не является поклонником квашеной капусты, существуют альтернативы.

1. Йогурт: выбирайте натуральный йогурт с живыми или активными культурами для получения пробиотических польз.

2. Мисо: это японская паста из ферментированных соевых бобов, которая может стимулировать пищеварение.

3. Яблочный уксус: некоторые исследования указывают на его способность улучшать чувствительность к инсулину.

4. Кимчи: корейское блюдо из квашеной капусты с острыми специями, способствует снижению уровня сахара и холестерина в крови.

5. Хлеб на закваске: приготовлен с использованием диких дрожжей и бактерий.

6. Чайный гриб: микроорганизмы чайного гриба преобразуют сахар в спирт, витамины и уксусную кислоту.

Кроме квашеной капусты, можно ферментировать другие овощи, такие как морковь и спаржа, для получения пробиотических пользей. Эти овощи, хоть и называются “маринованными”, на самом деле подвергаются лактоферментации.