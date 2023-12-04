В Петербурге запретят употреблять алкоголь в новогоднюю ночь

Губернатор Александр Беглов подписал указ о запрете употребления алкогольных напитков в Санкт-Петербурге в новогоднюю точь, за исключением бокала шампанского. Как заявил глава города, он принял это решение по многочисленным просьбам простых петербуржцев, которым надоели пьяные компании под окнами и на улицах.

Согласно постановлению губернатора, купить любые алкогольные напитки петербуржцы не смогут уже 31 декабря, а завершится срок запрета только 2 января. Торговля алкоголем прекратится не только в магазинах – ресторанам и кафе также запретят наливать спиртное посетителям. Вместе с этим сотрудниками правоохранительных органов и общественниками будет проведён поквартирный обход горожан с алкотестером. В случае, если прибор покажет значение, превышающее 0,29 промилле, на гражданина оформят админпротокол, если будет превышено значение 0,7 промилле, его ожидает повестка в суд.

«Новый год – семейный праздник! А разве можно пить спиртное при детях? – заметил губернатор. – Что может быть лучше трезвого Нового года? Поверьте, мою позицию полностью разделяют медики и коммунальщики. И пусть другие города пока не ввели сухой закон, но Петербург всегда был первопроходцем и примером для всех остальных».

Горожан и гостей Северной Пальмиры, уличённых в употреблении алкоголя в новогоднюю ночь, планируют привлечь к общественным работам, в частности, для борьбы с гололедицей.

По данным социологической службы Смольного, инициативу о безалкогольном праздновании Нового года поддерживает больше половины жителей города: 82% опрошенных заявили, что не стали бы употреблять в праздничную спиртные напитки даже без постановления губернатора, 15% сомневались, но ввиду уважения к губернатору тоже с удовольствием откажутся от вредной привычки.

—