Скандалы: Боль микрозвёзд

Чем занимаются бежавшие от СВО Михаил Зыгарь*, Юрий Дудь* и Антон Долин* после потери заработков в России

Беглые музыканты, блогеры и журналисты один за другим закрывают свои юрлица в России — статус иноагента делает их бизнес убыточным. У первых ещё есть надежда быть прощёнными, вторые же хорошо понимают, что успели наговорить себе на пожизненную эмиграцию.

На днях с заявлением о ликвидации своего ИП в ФНС обратился известный российский публицист и иноагент Антон Долин*. Он стал очередным представителем в длинном списке беглых отечественных журналистов, закрывающим бизнес в стране. Ранее с Россией попрощались бизнес-партнёр Долина*, журналисты и блогеры Михаил Зыгарь* и Юрий Дудь*.

В ФНС заявление Долина* поступило несколько дней назад. Похоже, он направил его дистанционно, поскольку сбежал из России в Прибалтику ещё в марте 2022 года, а сейчас занимается получением гражданства Израиля.

Как Антон Долин* оказался в «матрице»

ИП Долин Антон Владимирович* существует с 2019 года. Всё это время предприниматель занимался деятельностью в сфере исполнительных искусств, производством аудио- и видеоконтента. Кроме того, вместе с Зыгарем* и ещё пятью иноагентами он является соучредителем издательства «Тенес»* с номинальным уставным капиталом в десять тысяч рублей.

Появившаяся в ЕГРЮЛ в декабре 2022 года фирма, согласно ОКВЭД, ведёт деятельность, типичную для контор, через которые осваиваются различные гранты: консалтинг в области коммерции и управления, а также исследования в сфере общественных и гуманитарных наук. Спустя чуть более месяца после основания по решению Минюста она была внесена в реестр иноагентов, что, вероятно, поставило крест на работе «Тенеса»*.

47-летний Долин* родился в России в семье потомственных учёных — докторов наук и профессоров — и стал известен российской публике благодаря своим рецензиям на продукцию мировой киноиндустрии. Он сотрудничал едва ли не со всеми федеральными изданиями, работал на ряде радиостанций. За свои исследовательские работы дважды становился лауреатом премии Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Однако образованность не помешала ему на протяжении последних как минимум 15 лет всё глубже скатываться в откровенную русофобию. Долин живо поддерживал Навального**, выступал в защиту ЛГБТ***-сообщества (в России признана экстремистской организацией), в 2014 году выступил за государственный переворот на Украине и против присоединения Крыма. В 2020 году на выборах президента Белоруссии горячо поддержал попытку переворота в Минске.

В декабре 2022 года бежавший из России журналист-кинокритик договорился до того, что в одном из интервью назвал Россию «матрицей» из одноимённого фильма братьев Вачовски, а живущих в ней россиян — «кормовым скотом». Себя Долин*, похоже, считает Нео, выбравшим красную таблетку и «проснувшимся».

Впрочем, построссийская жизнь «спасителя» полна тягот: с лета прошлого года он носит «позорное клеймо россиянина», кается и ищет спасения в Израиле. Закрывая ИП, Долин*, похоже, осознаёт, что на родину вернуться он уже не сумеет.

Чем занимается за рубежом Михаил Зыгарь*

Ещё раньше это понял его партнёр по иноагентскому бизнесу Михаил Зыгарь*. Беглый публицист закрыл оба своих ИП ещё год назад. Тогда же он начал банкротить свою креативную студию «Свободная история» — мультимедийный проект политической направленности, осваивавший денежные средства различных крупных компаний и организаций.

За время своей активной работы — с 2016 по 2022 год — через фирму, а также её дочернюю компанию «Вейк ап продакшн» прошло около 300 млн рублей. Этим проектом Зыгарь* занимался вместе с видным представителем российского ЛГБТ***-сообщества Кареном Шаиняном и Жаном-Мишелем Щербаком, с которым позже в Португалии связал себя узами брака.

Дальнейшему финансированию помешал статус иноагента, который Минюст присвоил журналисту в октябре 2022 года. Госкомпании не имеют права финансировать таких предпринимателей по закону, а частный бизнес не связывается с ними из осторожности и возможных негативных последствий.

В итоге Зыгарь* с Щербаком уехали на ПМЖ в Германию, где осели в Берлине, а несколько месяцев назад в соцсетях последнего появилась информация о новом месте жительства — в Нью-Йорке. Там Щербак учится в магистратуре в местной школе журналистики, и, похоже, его партнёр теперь находится там же.

Из-за бугра парочка шлёт на бывшую родину приветы в виде очередного антироссийского проекта про «великих русских злодеев». Ими в их понимании являются такие выдающиеся русские государственные деятели, как князь Александр Невский, император Пётр I, генералиссимус Александр Суворов, покоритель Сибири, атаман Ермак Тимофеевич, председатель совета министров Российской империи, реформатор Пётр Столыпин.

Куда уехал Дудь*

Бывший российский журналист, блогер и иноагент Юрий Дудь* окончательно попрощался с Россией в конце прошлого – начале этого года. Тогда он закрыл ИП и передал бренд «вДудь» своей испанской компании Butovo Production S.L., которая появилась в конце мая 2022 года и, согласно отчёту испанского регулятора, работает как рекламное агентство.

В реестрах испанской недвижимости Лайф нашёл юридический адрес фирмы Дудя*: Avenida Diagonal, 497-P5, Barcelona, 08029. Это девятиэтажный дом с номером 497, построенный в 1959 году и расположенный в центральной части города, на знаменитом проспекте Диагональ. В распоряжении блогера находятся помещения на пятом этаже здания.

Похоже, к бегству Юрий Дудь* готовился основательно и начал реализацию своей недвижимости задолго до официального отъезда. Летом прошлого года блогер продавал свои апартаменты площадью 50 квадратов, расположенные на мансардном этаже ЖК «Даниловская мануфактура», что рядом с метро «Тульская». Начальная цена лота составила 25 млн рублей, а буквально через несколько дней её стоимость подросла ещё на пять миллионов.

В том же декабре был продан двухэтажный загородный дом Дудя*. Жилище площадью 315 кв. м на участке 12 соток в скандинавском минимализме с панорамными окнами в элитном КП «Синергия», что в Новой Москве, ушло с молотка за 42 млн рублей. Кроме того, бывший журналист продал свой «хёндай» и выписался из отцовской квартиры.

На новой родине Дудь* продолжает свой ютуб-проект. В последнее время хронометраж роликов значительно вырос и сейчас достигает нескольких часов. При этом подписчики блогера жалуются, что качество его контента неуклонно снижается: дескать, вопросы интервьюер в каждом видео задаёт однотипные, его собеседники скучные, а тематика одна и та же: события на Украине и «когда уже рухнет Россия».

* Внесён в список иноагентов.

** Внесён в реестр террористов и экстремистов.

***Верховный суд России признал движение экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.

****Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ. Instagram и Facebook также запрещены в России.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Life.ru”