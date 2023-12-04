 

Собянин: Прогулочный маршрут у Воробьевых гор увеличился на 3 км

04.12.2023, 16:06, Новости дня
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В Москве завершилось благоустройство Воробьевской набережной – одного из самых любимых мест отдыха у жителей и гостей столицы. Об итогах в своем блоге рассказал мэр города Сергей Собянин.

В ходе благоустройства прогулочный маршрут вдоль заказника “Воробьевы горы” увеличился на три километра. Оборудована новая велотрасса и беговая дорожка со специальным покрытием.

Старое покрытие прогулочных дорожек заменили на новое. Реконструированы лестничные спуски.

Обустроен новый парадный вход – Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр. По пути к смотровой площаде размещены стелы с информацией о 15 зимних олимпийских видах спорта и великих атлетах.

Финальным этапом благоустройства стала высадка 80 лип, рябин, черемух и елей, а также 400 кустарников.

“Прогулки по Воробьевым горам уже больше ста лет радуют москвичей и гостей города, и наша задача хранить этот уникальный уголок Москвы для будущих поколений”, – подчеркнул Собянин.

К началу декабря завершился второй этап благоустройства набережной Марка Шагала в районе ЗИЛ. Там обустроили прогулочные дорожки, установили скамейки, высадили более 700 деревьев и кустарников.


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