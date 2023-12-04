 

Собянин назвал ключевые городские проекты в Текстильщиках в 2023 году

04.12.2023, 16:05, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о масштабных преобразованиях в районе Текстильщики Юго-Восточного административного округа.

В районе реализованы крупные транспортные проекты. Весной 2023 года открылись станции “Текстильщики” и “Печатники” Большой кольцевой линии метро. В составе второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) действуют вокзалы Новохохловская и Печатники, а станцию Текстильщики реконструировали.

Через район прошло южное направление Московского скоростного диаметра (МСД). Участок трассы открыли в сентябре.

Развивается социальная инфраструктура Текстильщиков. Идет реконструкция главного здания детской поликлиники №48 и амбулаторно-поликлинического центра ГКБ им. В.П. Демихова. Также работы пройдут в филиале №2 поликлиники №109 на Грайвороновской улице.

Завершена реконструкция построенного в 1960-х годах стадиона “Москвич”. На его базе появился крупный спортивный комплекс.

Для горожан старшего возраста в Текстильщиках открыли центр московского долголетия. Благоустроены скверы 200-летия Александра Пушкина, на улице Артюхиной и в 1-м Саратовском проезде.

Продолжается переезд горожан из ветхого жилья. В Текстильщиках по программе реновации расселят 47 старых домов. Построено три здания, возводится еще пять.

Ранее мэр Москвы подвел итоги благоустройства на юго-востоке. В округе обновили уже существующие и создали новые общественные пространства.


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