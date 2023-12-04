В Совфеде предложили давать водительские права только тем, кто «может карбюратор собрать-разобрать»

Член Совета Федерации Борис Глебин предложил ввести в экзамен на водительские права новый этап, в рамках которого будущему водителю придётся продемонстрировать свои навыки автомеханика.

По словам 90-летнего парламентария, за руль нельзя пускать тех, кто не может «карбюратор собрать-разобрать или залитые свечи прокалить».

Свежая законотворческая идея пришла сенатору в голову после того, как он был вынужден пересесть со своего основного лимузина Aurus Senat на подменный из-за технической неполадки. В советские годы, говорит он, шофёры могли самостоятельно починить машину хоть в городе, хоть на целине.

– Как сейчас помню: в семьдесят восьмом году заглохли на «Волге», шофёр выскочил, под капотом там возится. Я ему кричу: шевелись, гнида, я же тебя сгною, если сейчас в обком не приедем, ты у меня продукты из гастронома жрать будешь, а не спецпаёк финский… И он там что-то открутил, перебрал, прикрутил, поехали пуще прежнего, – вспомнил Глебин. – А сейчас стоит это чучело, глазами хлопает, даже под капот не полез, всё мне на экран какой-то тычет… Ни карбюратор посмотреть, ни свечи проверить. А может, трамблёр залило? Эвакуатор на СТО вызвал, вот и вся квалификация. Ещё шофер называется. Надо таких ещё в автошколе отсеивать, кто ключ не знает, какой стороной держать.

Сенатор не уточнил, будет ли оформлять свою инициативу в законопроект, но в 50-минутном интервью также критически высказался о современных механиках на станциях техобслуживания и в целом о существующей системе распределения благ, включая автомобили.

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