Ногти в стиле металлик снова в тренде, но теперь – всех расцветок: особенности самого модного нейл-арта декабря

В предпраздничной декабрьской суете каждая девушка хочет сиять. То, насколько эффектным получится образ, во многом зависит от концепции маникюра. В зимние деньки приобретают актуальность металлизированные оттенки. Давайте рассмотрим самые модные дизайны в цвете металлик на декабрь.

Морозный розовый

Кукольно-розовый лак совершенно справедливо считают весенне-летним оттенком. Но если использовать перламутровый холодноватый оттенок, получится просто идеальная интерпретация кукольного маникюра для зимы. Вы можете использовать как металлизированный лак, так и специальную порошковую втирку, которая оставляет следы мерцающих частичек.

Мерцающий мандарин

Если вы любите цветные яркие ногти, наверняка вы знаете, как трудно адаптировать их к зимнему образу. Но если вы выберите металлизированный оттенок лака, то не прогадаете. Например, оранжевый просто потрясающе впишется в декабрьский образ. Он ассоциируется с мандаринами, которые навевают мысли о новогодних праздниках.

Медный блеск

Если вы ищете нечто среднее между холодным серебром и вызывающим золотом, обратите внимание на лаки медных оттенков. Они выглядят очень стильно и благородно. В зимний период лучше отдавать предпочтение медным оттенкам с холодным, а не с теплым уклоном.

Снежная сирень

Сиренево-фиолетовая цветовая гамма очень востребована в нейл-арте. Такие оттенки достаточно женственные, но все-таки не такие нарочито кукольные, как тот же розовый. Сиреневый цвет получается путем смешивания розового и синего. То есть в нем есть тот необходимый “холодок”, который просто необходим в зимнем маникюре.

Трава под снегом

Цвет свежей зелени больше ассоциируется с весенней оттепелью или с жарким летом, нежели с морозным декабрем. Но с другой стороны, зеленый – это цвет новогодней ели, поэтому он вполне актуален в преддверии праздничного периода. Отдавайте предпочтение перламутровым оттенкам и чередуйте их с серебристыми акцентами, чтобы создать легкое ощущение заснеженности.

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Зимняя жемчужина

Если вы хотите сделать по-настоящему зимний маникюр, который потрясающе впишется в декабрьскую атмосферу, сделайте нейл-арт, который ассоциируется со снегом. Только вот выбрать классический белый лак (будь то глянцевый или матовый), было бы слишком скучно. Вместо этого сделайте маникюр в стиле “металлик”. Благодаря такому покрытию ваши ноготки будут похожи на драгоценные жемчужинки.

Нежная льдинка

Если жемчужные лаки подразумевают едва заметные переливы от розового до синего, то ледяные оттенки более однородные и плотные. Такой дизайн прекрасно впишется в зимнюю концепцию. Только вот не делайте свои “льдинки” чрезмерно холодными. Отдавайте предпочтение более мягким оттенкам с примесью бежевого.

Зеркальный бордовый

Глубокий бордовый оттенок является классическим и всесезонным. Но все-таки зимой хочется чего-то особенного. Поэтому поверх обычного винного лака рекомендуется сделать мерцающую втирку, которая на солнце будет играть сине-зелеными бликами. Получится маникюр, достойный снежной королевы.