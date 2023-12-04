 

В Московском дворце пионеров восстановили мозаичный пол

04.12.2023, 13:41, Новости дня
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В ходе комплексной реставрации Московского дворца пионеров специалисты восстановили мозаичный пол с изображением скорпиона и звезд. Композиция площадью 200 квадратных метров расположена на первом этаже главного корпуса. Для воссоздания первоначального облика часть элементов пришлось переложить и вернуть недостающие фрагменты.

Перед началом реставрации пол находился в аварийном состоянии, 10% оригинальных фрагментов было утрачено. Большинство элементов мозаики отошли от основания, а слой стяжки частично разрушился и имел многочисленные трещины, рассказали в столичном Департаменте капитального ремонта.

“В местах, где были перегородки, отсутствовали фрагменты мозаики и оставались части крепежей. Шовный раствор разрушался и имел следы коррозии. Все это портило внешний вид мозаики”, – отметила пресс-служба ведомства.

Специалисты использовали оригинальные элементы. Утраченные фрагменты искали в запасниках. При их отсутствии изготавливали на заказ.

На первом этапе реставрации сохранившуюся плитку демонтировали. Все элементы промаркировали и почистили от старого раствора. Затем восстановили основание мозаики.

Реставраторы с большим трудом нашли близкую по цвету керамическую плитку, затем нарезали ее по размерам, максимально подходящим для воссоздания мозаики. Часть элементов изготавливали в профильной мастерской.

Напомним, что в Московском дворце пионеров также восстановили панно в выставочном зале. Композиции, которая занимает пространство на стенах первого и второго этажей, вернули первоначальный облик.

Реконструкция Московского дворца пионеров завершилась в конце августа 2023 года, открытие состоялось в сентябре. Отремонтировано пять корпусов. В них разместились лаборатории и мастерские с современным оборудованием, робокласс и детский технопарк. Юные посетители могут заниматься в кружках по разным направлениям.

Московская программа реставрации объектов культурного наследия является одной из крупнейших в мире. С 2011 года в городе привели в порядок более двух тысяч памятников истории и архитектуры.


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