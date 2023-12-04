Доказано русское происхождение Гиппократа

Доктор исторических наук и помощник президента России Владимир Мединский представил в Российском государственном архиве древних актов 12-й том своей монографии «Мифы о России».

Оказалось, что считавшийся уроженцем античной Грации «Отец медицины» Гиппократ родился в городе Александрия Невская, который находился на месте Санкт-Петербурга.

«Запад столетиями внушал русским людям, что государство у них появилось только в X веке благодаря варягам. Разумеется, это ложь, наша цивилизация – ровесница древнегреческой, а Гиппократ был природным русским человеком. Он любил русскую баню и веники, да и выпить рюмашку не брезговал», – рассказал Мединский.

Как сообщил помощник президента, в ближайшее время Российское военно-историческое общество выступит с инициативой увековечить память Гиппократа – самому известному античному врачу планируется установить памятник, переименовать в его честь несколько улиц и высших медицинских учебных заведений.

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