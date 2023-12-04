 

Царицынский рынок после обновления посетили 130 тысяч человек

04.12.2023, 12:35, Новости дня
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С момента открытия после реконструкции Царицынский рынок посетили более 130 тысяч человек. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

“Теперь совершать привычные покупки стало гораздо удобнее. Рынок пользуется большой популярностью и у жителей, и у пассажиров метро и МЦД-2, и находится совсем рядом со станциями”, – говорится в публикации.

Царицынский стал одним из самых современных рынков Москвы. Там организован фудкорт и детская зона, благодаря чему приходить за покупками можно всей семьей.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл обновленный рынок в октябре. В ходе ремонта укреплили несущие конструкции, поменяли лестницы, обновили инженерные системы и приспособили здание для маломобильных посетителей, рассказал градоначальник.

Царицынский рынок является точкой притяжения для 500 тысяч жителей юга Москвы. Его построили в 1991 году, но с тех пор ни разу не ремонтировали. Здание перестало отвечать требованиям безопасности и комфорта.

Мэр Москвы в октябре 2022 года поручил модернизировать Царицынский рынок. Работы начались в январе текущего года.

Устаревший фасад полностью обновили, заменив устаревшие деревянные панели на энергоэффективный витраж. Цокольную часть обшили композитными панелями. Входные группы оснастили раздвижными дверьми.

В ходе ремонта изменена планировка здания. На первом этаже расширена центральная торговая зона площадью 6400 квадратных метров. За счет изменения планировки созданы более комфортные условия для покупателей и сотрудников. В целом полезная площадь рынка увеличилась на 20%.

Теперь места для торговли отделены стеклянными перегородками. Средняя площадь торгового объекта выросла с девяти до 22 квадратных метров. При этом ставка аренды осталась прежней.

Ранее мэр Москвы рассказал о создании современного городского вокзала в Царицыне. Возведены две новые железнодорожные платформы, началось создание “теплой” пересадки между одноименными станциями Замоскворецкой линии метро и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Работы завершатся к 2025 году. Планируется, что пассажиропоток составит более 142 тысяч человек в сутки.


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