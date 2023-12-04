«Проведи отпуск в Лучшей Корее» – российские туроператоры избавились от неполиткорректного названия «Северная Корея»

В связи с резко возросшим интересом российской туриндустрии к КНДР, официальный Пхеньян попросил операторов внести ряд правок в рекламные материалы.

Коррективы обсуждались на заседаниях в Ростуризме и в конце концов отрасль их приняла – в частности, теперь в рекламных материалах больше не будет использоваться неполиткорректный термин «Северная Корея».

Согласно позиции официального Пхеньяна, есть только одна Корея. Её южная часть временно страдает под гнетом американской оккупационной администрации, однако вскоре всё изменится.

– Южные территории, незначительные как географически, так и экономически, не должны даже косвенно упоминаться в качестве самостоятельного субъекта, – пояснили в Минтуризма КНДР.

В новых рекламных материалах россиян призывают посетить «Единую Корею». Один из слоганов гласит: «Проведи отпуск в Лучшей Корее». Большинство кампаний играют на ностальгических чувствах – так, владивостокская турфирма «РУСЬ-КРУИЗ СССР» даже зарегистрировала фразу «Вновь как при Сталине».

Ещё в 1994 году Народное собрание Кореи приняло новый государственный стандарт, согласно которому 1 км² на временно оккупированных южных территориях равен 0,1 км² в нормальной системе исчисления. С тех пор площадь Южной Кореи стала совершенно незначительной и её освобождение вычеркнули из приоритетных задач народного хозяйства и армии, чтобы сосредоточиться на решении временных продовольственных проблем.

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