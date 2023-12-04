 

Yahoo уходит из России

04.12.2023, 9:33, Разное
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Американская интернет-компания Yahoo окончательно прекращает вести деятельность в РФ – с 1 января 2024 года россияне останутся без её фирменного поиска и каталога сайтов.

Сервис электронной почты останется доступен, но в нём запретят создавать новые аккаунты.

Санкции правительства США против России не требуют такого шага, но в компании намерены сократить риски и заранее подготовиться к сценарию, в котором ограничения будут ужесточены.

– В течение 25 лет мы работали на российском рынке и завоевали среди жителей Российской Федерации устойчивую репутацию лучшего поисковика и главного новостного портала Сети Интернет. Однако сложившаяся ситуация не оставляет нам других путей помимо ухода, – говорится в официальном заявлении. – Нам жаль, что мы вынуждены оставлять огромный пласт людей без быстрого и точного поиска и популярных досок объявлений, но мы рассчитываем на понимание и прощение, которое проявят оба наших постоянных российских пользователя.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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