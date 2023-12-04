Израиль получил от перемирия, что мог, и больше в мире не заинтересован

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Израиль возобновил бомбардировку сектора Газа и количество погибших мирных жителей снова стало расти, передаёт France 24. Причём сотрудники гуманитарных организаций критикуют израильскую систему оповещения об атаках, потому что она сеет панику среди мирных жителей. Однако Израиль намерен идти до конца в достижении своих целей и теперь предлагает создать буферную зону в Палестине.

Чтобы узнать последние события, давайте выйдем на прямую связь с нашим корреспондентом на местности в израильском городе Тель-Авиве Люком Шраго. Люк, нам сообщали о дальнейших бомбардировках со стороны Израиля, которые проходили ночью. Какие последние подробности?

ЛЮК ШРАГО, журналист France 24: Да, на самом деле удары Израиля по сектору Газа продолжались всю ночь с субботы на воскресенье. Сотни ударов по целям инфраструктуры ХАМАС, как говорит Израиль. Руководство ХАМАС в секторе Газа в воскресенье принялось обновлять данные о погибших. Они говорят, что цифры растут. Силы обороны Израиля говорят, что нанесли удары по туннелям, командным постам и запасам вооружений, поскольку они расширяют свою наступательную операцию на юге сектора Газа.



В воскресенье они предупредили мирных жителей Палестины, чтобы они ушли из 20 зон в городе Хан-Юнис. Насколько мы знаем, весь сектор Газа сейчас поделён на множество мелких пронумерованных участков земли, чтобы вывести людей с территорий, которые могут стать боевыми зонами, пока бои не начались. Это попытка избежать массового переселения людей, которое мы видели на ранних стадиях войны, и снизить смертность среди мирных жителей.



Но этот подход критиковали гуманитарные ведомства, которые говорили, что карта не приносит пользы, ведь она не говорит мирным палестинцам, где они могут найти убежище. Они слышали, что в секторе Газа была паника после текстовых извещений, которые говорили людям покидать места, где они находятся.



Израиль сказал, что в остальных местах он начал работу над механизмом по снижению конфликтности. Это совместная работа с гуманитарными ведомствами, которые помогают мирным жителям покинуть местность, но попадают под перекрёстный огонь. Израиль говорит, что извлёк урок из ранней стадии войны, когда мы получали множество сообщений о том, что гуманитарные работники были убиты. Но всё равно число убитых продолжает расти, а население Газы остаётся на передовой.

Вице-президент США в эти выходные призвала Израиль сократить урон, наносимый мирным жителям. Возможно, это самое жёсткое её заявление на сегодняшний день. Как именно обстоят дела с международными усилиями по поиску прорыва в этом вопросе?

ЛЮК ШРАГО: Международное давление продолжает расти после срыва перемирия, которое произошло утром в пятницу. Международные переговорщики всё ещё стараются вернуться к перерыву в боевых действиях. Но это кажется сложной задачей, ведь и Израиль, и ХАМАС окопались в своих позициях и продолжают обвинять друг друга в окончании перемирия и в нарушении его условий. Вице-президент США Камала Харрис раскритиковала и тот факт, что растёт количество смертей. В субботу она говорила о гибели мирных палестинский жителей и о настоящем уровне страданий. Всемирная организация здравоохранения тоже выразила глубокую озабоченность.



На данный момент Израиль намерен придерживаться своих целей. Он хочет вернуть своих заложников, он хочет полностью уничтожить ХАМАС, он хочет гарантировать, что после войны никогда подобная угроза больше не придёт из сектора Газа. Один из способов достигнуть этого, как мы узнали, — это установить буферную зону вглубь палестинской территории. Но госсекретарь США заявил, что территориальная целостность Палестины должна быть сохранена. А Израиль заявил, что на территории Палестины в этой буферной зоне не будет израильских военных. Но похоже, что израильское правительство считает, что оно от перемирия получило всё, что могло, пока оно не закончилось. И пока здесь нет никакого желания идти на новую паузу.

Люк, спасибо вам. Это был наш корреспондент в Тель-Авиве Люк Шраго.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2023 года.