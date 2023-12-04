 

Трансляции BRICS+ Fashion Summit

04.12.2023, 7:41, Новости дня
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Специалисты из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами. Более 200 спикеров – главы профильных ассоциаций, недель моды и школ моды, дизайнеры и байеры, производители и инфлюенсеры – примут участие в открытых обсуждениях и панельных сессиях. Всего запланировано более 60 сессий, панельных дискуссий и круглых столов. Расписание доступно на официальном сайте.

В рамках BRICS+ Fashion Summit с 28 ноября по 2 декабря свои коллекции на подиуме представят дизайнеры из 12 стран, включая Россию. Расписание доступно на официальном сайте. Показы пройдут в Паркинг Галерее парка «Зарядье», Государственном историческом музее (ГИМ), Российской государственной библиотеке (РГБ), а также в Доме Пашкова.

Международный форум BRICS+ Fashion Summit помимо деловой программы включит в себя: fashion-интенсив с участием профессоров из модных школ десяти стран; В2В-шоурум; модные показы; фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и многое другое.

Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте мероприятия, а также в приложении Fashion Summit, которое доступно в магазинах приложений Google Play и Apple Store.


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