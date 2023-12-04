WP – нежелание России осуждать ХАМАС приносит свои плоды

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Россия не стала осуждать ХАМАС за нападение на Израиль, но выбрала более сбалансированную позицию. И в благодарность за это ХАМАС освобождает заложников с российскими паспортами, пишет The Washington Post. В контексте всей напряжённости на Ближнем Востоке РФ старается держаться антизападной позиции, поддерживая при этом страны глобального Юга.



AP

Когда делегация ХАМАС посетила Москву в конце октября, российские дипломаты передали им список из восьми человек с российскими паспортами, которые оставались в заложниках в секторе Газа. Представители ХАМАС заявили, что уделят этому списку особое внимание, и своё обещание выполнили, пишет The Washington Post. Они освободили троих человек, и среди них мужчина — он стал первым взрослым мужчиной с израильским паспортом, которого они выпустили.

Причём стороны особо отмечают, что это возвращение заложников происходит отдельно от основной переговорной деятельности при посредничестве США, Катара и Египта. Такое особое обращение с похищенными россиянами показывает, что между Кремлём и ХАМАС крепнут союзнические отношения, пишет автор статьи. Владимир Путин стремится ставить себя в лидерскую позицию как представитель нового многополярного миропорядка, а палестинцам эти отношения приносят легитимность в тот момент, когда многие западные страны их заклеймили.

Россия так и не стала критиковать ХАМАС за нападение на Израиль, лишь выразив свою обеспокоенность. Более того, она обвинила Соединённые Штаты и Запад в неспособности десятилетиями разрешить давно тлеющий конфликт на Ближнем Востоке. Кроме того, в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН РФ не пропускает резолюции, направленные против ХАМАС.

ХАМАС отблагодарил Россию. Как заявил представитель ХАМАС Басем Наим, освобождение российских заложников стало благодарностью за «поддержку Россией прав палестинского народа в целом и сопротивления. Оно также направлено на укрепление этих двусторонних отношений для будущего сотрудничества».

«Но хотя поворот РФ к ХАМАС потенциально целесообразен в краткосрочной перспективе, он также несёт в себе риски», — отмечает автор статьи. РФ долгое время делала ставку на свою способность поддерживать баланс со всеми силами в регионе. Сейчас же напрямую влиять на действия ХАМАС Москва не может. При этом Путин не только воздержался от осуждения ХАМАС после нападения, но и не сразу позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который на протяжении многих лет считался одним из его ближайших друзей, напоминает журналист. Некоторые эксперты считают, что таким образом Путин отвечает Израилю на отсутствие поддержки российской спецоперации на Украине и за предоставление убежища тысячам бежавших россиян.

Кроме того, на фоне нынешнего обострения ситуации на Ближнем Востоке РФ старается представить себя союзником стран глобального Юга в борьбе с Западом. «Путин отчасти радуется тому, что сейчас система безопасности США и её отношения на Ближнем Востоке переживают самое тяжёлое испытание за последние годы, — приводит издание слова эксперта. — Потому что именно США способствовали сближению Израиля с арабским миром, но теперь вынуждены манипулировать своими связями с ним, занимая при этом очень явно произраильскую позицию».

Россия пытается проявить себя как антизападная сила, но при этом она не может позволить себе потерять Израиль, отмечают политологи. В течение многих лет РФ выстраивала баланс между Израилем и своими ближневосточными партнёрами. Но в вопросе спецоперации Россию поддержал не Израиль, а Иран, и теперь, видимо, Москве пришлось в ответ выбрать чёткую позицию на Ближнем Востоке, пишет The Washington Post.