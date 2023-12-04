Мнение: О самомнении… Что-что — сильнейшая в мире?

Идёт ёжик по лесу. Кричит:

— Я сильный! Я очень сильный!! Я самый сильный!!!

Навстречу ему медведь. Не говоря ни слова, махнул левой лапой чутка — ёжик улетел в кусты. А медведь дальше пошёл своей дорогой.

Вылезает ёжик из кустов, кровищу с губы сплёвывает и говорит:

— Я самый сильный, но очень лёгкий…

К чему этот старый #анекдот вспомнился? Да всё просто…

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что #США на 50% нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов в ходе «украинского кризиса». И добавил, что за время работы администрации Джо Байдена производство артиллерийских боеприпасов в Штатах выросло в 4 раза.

Другое дело, что поставить эти снаряды в требуемом для нужд ВСУ объёме Штатыпока не могут. Ранее заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант сообщил, что сейчас Америка производит 28 тыс. снарядов в месяц. И ставит амбициозной целью довести их ежемесячный выпуск до 100 тыс. к концу 2025 года.

Угу, «прекрасно». Вот только сейчас, по подсчётам западных военных аналитиков, «лапотная» #Россия выстреливает по ВСУ в среднем 20 тыс. снарядов в сутки, а те могут ответить лишь 5 тыс. выстрелов. То есть, американский оборонпром за месяц работы пока что не в состоянии обеспечить даже текущего недельного расхода боеприпасов украинской армии. Который, напомню, считается «снарядным голодом». Причём даже к 2025 году не слишком сильно сократят отставание от России, которая тоже не собирается стоять на месте.

Вот только не надо рассказывать сказки, что количественное преимущество нивелируется «превосходством в точности». Ибо эта самая точность достигается при 15-30 выстрелах на орудие в сутки. А всё остальное время — чистка ствола, регламентное ТО и отдых металла. Потому что при более высокой интенсивности огня — точно так же идёт износ стволов, нарушение геометрии, падение точности и дальности. Законы физики и баллистики одинаковы что для Восточного полушария, что для Западного.

Ну и возвращаясь к Ллойду Остину. После пламенного спича про снаряды он заявил, что США – «самая могущественная страна на Земле», а американская армия является самой сильной в мире.

Вот только как #армия может быть «сильной» без мощного ВПК, он не пояснил.

И тут ещё можно было бы ехидно добавить, что «самая могущественная страна» уже не в состоянии производить современные микросхемы и критически зависит от маленького Тайваня, на который точит зуб Китай, а «самую сильную армию в мире» пинком под зад выгнали из Ирака и Афганистана. Но к чему бить лежачего?

Давайте просто скажем, что #армия США — «сильная, но лёгкая», ладно?

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