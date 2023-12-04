Мумии предполагаемых инопланетян из Перу содержат 30 процентов ДНК «неизвестного вида»

Продолжается эпопея с пятью странными маленькими человекоподобными мумиями, обнаруженными несколько лет назад в неназванной пещере в Перу, которые, как утверждается, могут принадлежать инопланетянам.

Анализ показал, что ДНК крошечных трупов принадлежит не человеку, а «неизвестному виду».

Скандальный энтузиаст НЛО и журналист Хайме Мауссан несколько раз обращался в суд, чтобы доказать, что мумифицированные останки, найденные в Перу, являются доказательством внеземной жизни.

В своей недавней попытке Мауссан привлек команду исследователей, которые провели анализ ДНК. На удивление он показал, что 30% ДНК «не принадлежит ни к одному известному виду». Ученые также отметили, что эти фигуры состоят из одного скелета. Кому принадлежат еще 70% ДНК, ученые пока не рассказали.

– Это первый случай, когда внеземная жизнь была представлена таким образом, — сказал Мауссан. – У нас есть наглядный пример нечеловеческих особей, не связанных ни с одним известным видом на нашей планете. Общественность имеет право знать о нечеловеческих технологиях и существах. Эта реальность объединяет человечество, а не разделяет нас. Мы не одиноки в этой огромной Вселенной; мы должны принять эту истину.

Мауссан добавил, что у двух трупов крепкие кости, они беззубые и содержат имплантаты, изготовленные из мягкого, серебристо-белого металла кадмия и голубовато-белого металла осмия — редких элементов на Земле.

По словам Мауссана, фигуры были подвергнуты радиоуглеродному датированию Национальным автономным университетом Мексики (UNAM), которое установило, что у тел были трехпалые руки, отсутствовали зубы и им было более 1000 лет.

– Эти образцы не являются частью нашей земной эволюции […] Это не существа, которые были найдены после крушения НЛО. Они были найдены в шахтах диатомовых водорослей и позже окаменели, — продолжает Мауссан.

Ранее в этом месяце Мауссан также пригласил группу врачей, которые заявили, что тела принадлежали настоящим, некогда живым организмам. Эксперты также указали, что их ДНК является гибридной, предполагая, что тела были потомками человека. Антрополог Роджер Зунига из Национального университета Сан-Луис-Гонзага в Ика, Перу, также заявил: «В физическое и биологическое формирование этих существ не было абсолютно никакого вмешательства человека».

Однако сами доктора не спешат говорить о том, что останки имеют «внеземную» природу. Они также не знают, откуда они появились.

Аргентинский хирург Селестино Адольфо Пиотто также выступил с заявлением, отметив, что он проанализировал результаты тестов и считает, что «они были эволюционировавшей версией современных людей».

Есть и те, кто считают эти трупы и вовсе «игрушечными». Уфолог Уилл Гэлисон сказал, что, по его мнению, «трупы» — это манекены, но им действительно 1000 лет. Гэлисон сказал, что они, возможно, были сделаны из останков животных тысячелетия назад, возможно, в ритуальных целях, причем их головы имеют «замечательное сходство» с черепами альпаки.