Почему все больше людей верят в призраков?

Последние исследования, проведенные службами Ipsos и Pew Research, позволили выяснить, почему растет количество людей, верящих в существование призраков.

По данным Ipsos, 46 процентов респондентов верят в призраков, а многие из них даже утверждают о личном общении с ними.

Pew Research подтверждает интересные статистические данные, которые указывают на то, что 18 процентов людей заявляют о встречах с призраками. Если верить этим цифрам, более 50 миллионов подобных встреч могли произойти только в США.

Профессор клинической психологии и преподаватель Стивен Хапп из Университета штата Иллинойс выдвинул интересную теорию относительно данного явления. Он считает, что парейдолия (тенденция мозга находить образы в случайных формах) играет главную роль в создании видений призраков. Например, лица в облаках или темные углы дома могут стать источником визуальных иллюзий.

Исследователи считают, что вера в призраков может служить утешением для тех, кто лишился близких людей и верят, что они продолжают заботиться о них даже после смерти. Тем не менее, Хапп признает, что Вселенная полна загадок, и человечество, сталкиваясь с неизведанным, часто придумывает объяснения для заполнения этих пробелов в знаниях.

Несмотря на отсутствие фактических доказательств, вера в сверхъестественные явления прочно укоренилась в сознании людей, создавая ложное впечатление реальности.