Годовой ВВП Украины упал на 30 процентов

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Украинская экономика столкнулась с серьезными проблемами после начала конфликта с Россией, а это в свою очередь пошатнуло стабильность в других странах. Как пишет The National Interest, сейчас многие мировые экономики находятся в затруднительном положении из-за растущего числа локальных войн.



AP

Сейчас все больше становится очевидно, что конфликты в разных точках мирах очень сильно влияют на экономическую ситуацию, пишет The National Interest. Например Украина, ВВП которой просел на 30 процентов в первый год конфликта или Израиль, чьи прогнозы роста теперь скорректированы в сторону уменьшения на 23 процента. Также есть Сирия, Мьянма, Эфиопия.

Но такие политические потрясения задевают не только страны, которые непосредственно воюют друг с другом, но и сторонние государства, особенно опасно это для развивающихся стран. Такие события порождают дефицит бюджета, дестабилизацию валюты, снижение заработной планы. Конфликты нарушают цепочки поставок и инвестиций, таким образом страдает уже сразу несколько стран. Как отмечает автор статьи, все это «побуждает транснациональные компании, которые, как известно, чувствительны к риску, выводить свои активы из стран с нестабильной экономикой и перестраивать цепочки поставок».

Яркий пример – это замедление экспорта пшеницы из Украины и России, это привело к удвоению мировых цен. Соответственно сильнее всех тут пострадала Украина, как страна, у которой это является главным пунктом экспорта, но проблемы начались и в других странах, которые этот самый продукт закупали. Началась инфляция. В США инфляция, отчасти вызванная конфликтом в Восточной Европе, опережала рост доходов с 2021 года до лета 2023 года, что привело к снижению покупательной способности. В Великобритании рост цен на энергоносители, связанный с событиями на Украине, обошелся примерно в 1000 тыс. фунтов стерлингов на взрослого человека, пишет издание.

К сожалению, в развивающихся странах эта проблема усугубляется в несколько раз. Поскольку их экономика зависит от всего нескольких пунктов, то они более уязвимы и подвержены влиянию таких политических волнений, которые подрывают их единственные источники дохода или важные пункты импорта. Например, в странах Африки к югу от Сахары цены на продовольствие за последние три года выросли почти на 25 процентов.

Экономические потрясения, вызванные конфликтами между странами, являются поводом для беспокойства по вопросам безопасности. Очевидно, что проблемы с экономикой, доходами населения и общим уровнем жизни будут вызывать политическое, общественное недовольство. А это, как пишет автор статьи, уже может повысить вероятность «политического насилия». Страны, уже столкнувшиеся с нехваткой ресурсов и имевшие в прошлом опыт политической нестабильности, с трудом справляются с дополнительным давлением переменчивых глобальных рынков.

Особенно на примере Украина становится понятно, как сильно казалось бы «изолированные конфликты» влияют на глобальную экономику и жизнь других стран.