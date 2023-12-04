Мнение: Два правила инфовойны

Какое-то время назад про информационную войну писали какой-то треш.

Даже солидные люди позволяли себе заявления, будто побеждает в информационной войне тот, кто больше врет.

Доходило до того, что вранье не только другим, но и себе называлось стратегией.

Ну и стратегия…

Врать другим – стрелять себе в ногу, врать себе – стрелять себе в голову.

Один раз вас ловят на вранье или даже на преувеличении, и от вашей репутации ничего не остается. Партнеры больше вам не доверяют, враги не верят вашим предложениям и не боятся ваших угроз.

Если вы хотите иметь большую фигуру, вас никто и никогда не должен ловить на откровенной лжи, максимум – на ошибке. А единственный способ никогда не попадаться на лжи – это не врать.

Тем более опасно врать себе и своим, и если считать, что это может защитить от страха, удержать от уныния, важно помнить, что это не просто отсрочка, а кредит под большие проценты. Чуть позже придется где-то взять смелости и уверенности в несколько раз больше, чем нужно сейчас, чтобы покрыть и кредит, и проценты.

Условие победы в информационной войне – работа на авторитет.

Вам должны верить, свои и даже чужие.

Вас должны уважать.

Чтобы вас уважали, у вас не должно быть мелочных целей и мелочных средств.

Чтобы вам верили, не должно быть не только лжи, но и преувеличений, слишком громких слов, непроверенных и необдуманных заявлений. Формулировать нужно корректно, лучше пожертвовать яркостью речей, чем их весом.

Если вы сравнивали когда-нибудь обозревателей, один из которых использует эмоциональные и громкие формулировки, а другой сдержанные и умеренные, вы могли заметить, что сначала первого слушать интересней, точнее – занятней, но вскоре уже он начинает раздражать. Зато второй со временем или даже довольно быстро приобретает вес, к его взвешенным и надежным формулировкам начинают прислушиваться.

Секрет в том, что полем рулит время.

Хронос и Рея – супруги, Рея – это и есть поле, а супруг ее – Сатурн, Крон или Хронос.

Многое возникает в поле, но мало что там задерживается, тем более пускает корни и вырастает большим.

Рея – пространство, ограниченный ресурс, а раз ограниченный и ценный, значит за место в поле – жесткая конкуренция.

Вот почему сегодня человек – звезда, а завтра его уже забыли.

Но забвение не коснется тех, кто уважает время.

Уважать время – это, во-первых, не торопиться.

Чтобы не торопиться, нужно уважать себя и не быть жадным: не лезть, не суетиться, не тянуть.

А во-вторых, не опаздывать.

Чтобы не опаздывать, нужно уважать других и не быть наглым: ценить чужое время, внимание, дорожить связями.

Не торопясь получить то, чего хочется, человек избегает сливов.

Не опаздывая делать то, что должен, он избегает косяков.

Легко отличить то, чего вам хочется, от того, что вы должны, обычно это сложно перепутать.

Поэтому нельзя говорить, что торопится человек, потому что не хочет опоздать, это разные вещи. Умение не торопиться связано с локусом, а умение не опаздывать – с фокусом.

Это все касается не только инфовойн, любых взаимодействий, и не только конфликтных.

Инфовойна – это частный случай социальных отношений.

К тому же инфовойна бывает не только на государственном уровне, любой человек сейчас сталкивается с этим, даже совсем непубличный человек, даже в самой частной своей жизни. У всех есть какие-то странички в социальных сетях и какой-то круг читателей, хотя бы маленький, из родственников и знакомых.

Типичный пример проигрыша в инфовойне из-за торопливости – это когда сторона, компания или отдельный человек, пытается заранее оправдываться, еще до обвинения, предвосхищая даже мысли, или когда публикует непроверенную информацию, которая оказывается фейком.

К векторам сливам из-за торопливости можно также отнести выпрашивание лайков, пусть даже к этому все и привыкли, обвинения в недостаточном внимании и поддержке, ругань конкурентов. Сторона не может дождаться спонтанной реакции, объясняет, как именно надо ее воспринимать, ценить и любить.

Поле терпеть не может такое штурманство, наперекор времени. Штурман – царица багов, вы помните.

Проигрыш из-за опоздания бывает, когда сторона высказалась слишком поздно или не высказалась вообще, проигнорировал важный повод или корректный, весомый запрос.

Опоздание – это оттягивать необходимый ответ или реакцию в надежде, что ситуация поменяется сама собой.

Приводите примеры того и другого, торопливости и опозданий, только не из политики.

Маркетинговые войны, столкновения конкурентов, конфликты бывших деловых партнеров в Сети, такие примеры приводите, реальные или моделированные.

Также можно приводить частные примеры, когда инфовойна идет не между компаниями, а между блогерами, например, или даже между бывшими супругами или бывшими друзьями, в Сети.

То есть любые столкновения берите, в большей или меньшей степени публичные, кроме большой политики.

В большой политике все то же самое, но проще и приличней для нас разбирать более скромные ситуации.