Конический боб – модная стрижка декабря и лучший способ обновить свой имидж

Если вы хотите изменить имидж накануне Нового года, обратите внимание на короткие стрижки, которые сегодня в трендах. Одна из самых модных причесок декабря – конический боб. Он универсален и выделяется своей оригинальностью и элегантностью. В зависимости от личных предпочтений, конический боб может быть длиннее или короче.

Что такое конусообразный градиентный боб

Казалось бы, конусообразный и градиентный – две противоположные техники. Цель градиента – утолщение волос за счет стрижки слоями. С другой стороны, конусообразный вариант выбирают для того, чтобы проредить слишком густые кончики волос, придав им V-образную форму.

Когда эти две техники сочетаются, результат получается просто великолепным. В результате получается угловатый срез, обычно более длинный спереди и более короткий сзади. Градиент создает объем и текстуру, которые сразу превращают эту короткую стрижку в идеальный вариант для тонких волос.

Кому подойдет

Если они не найдут подходящую версию, подчеркивающую черты лица, каждый может носить стрижку с коническим градиентным бобом!

Эта короткая стрижка может быть легко адаптирована для любой текстуры и типа волос. Благодаря градиенту она особенно подходит для обладательниц тонких волос, которым нужно увеличить их объем.

Если волосы густые, вьющиеся или волнистые волосы, нужно применить специальную технику, чтобы подчеркнуть локоны, не создавая слишком большого объема.

Поскольку это прическа не из самых простых для стрижки, важно найти опытного парикмахера.

Как носить прическу

Конусообразный градиентный боб – одна из самых универсальных причесок. Несмотря на то что он достаточно короткий, его можно носить по-разному и выглядеть по-разному без особых усилий. Прямые волосы, волны, локоны, челка, мелирование, балаяж, блонд, брюнетка – можно выбрать свой стиль в соответствии со своими предпочтениями.

Эта стрижка придаст волосам больше подвижности, кроме того, она обладает омолаживающим эффектом. Ее очень просто уложить, по утрам не придется проводить много времени у зеркала.

Вот несколько вариаций конического градиентного боба для вдохновения.

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Очень модно и эффектно выглядит короткая стрижка с балаяжем.

Потрясающе смотрится конический боб на светлых волнистых волосах.

Современный квадратный боб с градиентной челкой-шторой делает образ еще более женственным.

Короткая прическа с прямой челкой выглядит очень современно и придает юного обаяния.

Отличный выбор – квадратный длинный боб с волнистыми слоями и бликами.

Короткая современная прическа с челкой идеально подойдет для 60-летней женщины.