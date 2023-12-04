Мнение: О вскрывшихся «консервах»… Ну кто бы мог подумать?

Мы тут все собрались люди зрелые, много повидавшие на своём веку, даже немного циничные. Понимаем, что всякое бывает. И знаем, что никакая #политика, тем более — «большая», не делается в белых перчатках, а спецслужбы вносят в неё определённые, хотя и не всегда афишируемые нюансы. Это не конспирология, а реальность, как её ни отрицай.

Но всё же — чтобы такое…

И на таком высоком уровне…

Наверное, и правда, дело идёт к развязки.

Сразу два крупных политика, которых ни в чём таком раньше и «заподозрить было нельзя», внезапно начали продвигать в массы откровенно путинские нарративы.

Мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос журналистки швейцарского портала 20 Minuten о том, есть ли у него политические амбиции, касающиеся поста президента Украины, неожидано заявил, что в данный момент «было бы глупо» даже думать о таком. Потому что «сегодня речь идёт только о том, будет ли #Украина вообще дальше существовать». Вот так прямо и заявил, посеяв пессимизм и уныние в стройные ряды тех, кто готовились минувшим летом «зайти в #Крым». И даже добавил, что «[президент Украины Владимир] Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил».

Ну, ладно, Виталий Кличко — человек, всем известно, неумный. Мог и поддаться на вербовку ФСБ или ГРУ. Или прислушаться к эфэсбешно-грушному «агенту влияния» в своём окружении. Вот и выдал деморализующий тред.

Но западный политик, да ещё на таком ключевом посту…

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что текущая военно-политическая ситуация для Украины «может стать ещё хуже». Хотя, вроде, куда уж хуже после зияющего провала? Но, по публично высказанному мнению натовского руководителя, Киев сейчас «находится в критической ситуации». И, более того, «нужно готовиться к плохим новостям».

Йенса Столтенберга в отсутствии ума никак не заподозрить. Но и он взялся деморализовывать украинцев, а заодно немного охлаждать Запад. Ровно то, что нужно сейчас российскому президенту Владимиру Путину.

Но как он или его молодцы смогли завербовать таких уважаемых людей?

И сколько ещё его «консерв» только и ждут команды, чтобы выдать новые нарративы?

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