 

Мнение: О вскрывшихся «консервах»… Ну кто бы мог подумать?

04.12.2023, 1:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мы тут все собрались люди зрелые, много повидавшие на своём веку, даже немного циничные. Понимаем, что всякое бывает. И знаем, что никакая #политика, тем более — «большая», не делается в белых перчатках, а спецслужбы вносят в неё определённые, хотя и не всегда афишируемые нюансы. Это не конспирология, а реальность, как её ни отрицай.

Но всё же — чтобы такое

И на таком высоком уровне…

Наверное, и правда, дело идёт к развязки.

Сразу два крупных политика, которых ни в чём таком раньше и «заподозрить было нельзя», внезапно начали продвигать в массы откровенно путинские нарративы.

Мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос журналистки швейцарского портала 20 Minuten о том, есть ли у него политические амбиции, касающиеся поста президента Украины, неожидано заявил, что в данный момент «было бы глупо» даже думать о таком. Потому что «сегодня речь идёт только о том, будет ли #Украина вообще дальше существовать». Вот так прямо и заявил, посеяв пессимизм и уныние в стройные ряды тех, кто готовились минувшим летом «зайти в #Крым». И даже добавил, что «[президент Украины Владимир] Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил».

Ну, ладно, Виталий Кличко — человек, всем известно, неумный. Мог и поддаться на вербовку ФСБ или ГРУ. Или прислушаться к эфэсбешно-грушному «агенту влияния» в своём окружении. Вот и выдал деморализующий тред.

Но западный политик, да ещё на таком ключевом посту…

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что текущая военно-политическая ситуация для Украины «может стать ещё хуже». Хотя, вроде, куда уж хуже после зияющего провала? Но, по публично высказанному мнению натовского руководителя, Киев сейчас «находится в критической ситуации». И, более того, «нужно готовиться к плохим новостям».

Йенса Столтенберга в отсутствии ума никак не заподозрить. Но и он взялся деморализовывать украинцев, а заодно немного охлаждать Запад. Ровно то, что нужно сейчас российскому президенту Владимиру Путину.

Но как он или его молодцы смогли завербовать таких уважаемых людей?

И сколько ещё его «консерв» только и ждут команды, чтобы выдать новые нарративы?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Будни финского демократического ГУЛАГа

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Марьинка. Декабрь 2023

03.12 / Мнение: США не потянут войну против Китая

03.12 / Мнение: О фатальной уязвимости честных русских… Это неизбежно?

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Трофейная “Брэдли”

03.12 / Мнение: Сталин о числе расстрелянных, антинемецкая агитация в 1941 году и советская аристократия

03.12 / Надо быть собой. Но почему так хочется быть похожей на кого-то (и как избавиться от такого желания)

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Рейд ДРГ ВС РФ в Черниговскую область

03.12 / Мнение: “Слово пацана”

03.12 / Врач Кондрахин объяснил, почему мужчины тяжелее переносят инфекции при повышении температуры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика