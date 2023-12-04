Рупор кремлевской пропаганды: Будни финского демократического ГУЛАГа

Будни финского демократического ГУЛАГа

У нас плохо знают историю соседней страны, например, про геноцид красных финнов в 1918 году. Еще меньше про те репрессии, которые обрушились на коммунистическую оппозицию перед 1941 годом. Считается, что в это время финский народ был един как никогда и даже своих евреев финны не преследовали, так что в финской армии существовали полевые синагоги. Да, действительно были, об этом по ссылке мой материал – ПРО ФИНСКУЮ СИНАГОГУ НА СВИРИ.

Уже очень давно, в 1959 году, в СССР была издана книга «Это было в Финляндии», рассказывающая о репрессиях против своих же граждан и о финских концлагерях для финнов на территории Карелии в годы войны. Автор – коммунист Нестори Парккари, один из многих арестованных в 1940-41 годах без какого-либо суда «неблагонадежных» граждан Финляндии, которых отправили в тюрьмы, концлагеря и трудовые батальоны. Цитата:

«Ведь в нашей стране во время войны, кроме военных судов, существовало два вида судов, которые имели право сажать людей в тюрьму, один – обычные суды, а другой – государственная полиция. Она имеет право по своему усмотрению отправлять в тюрьму людей, которых считает подозрительными. Уже третий год под стражей находятся мужчины и женщины, многие из которых сами не знают, почему их посадили… Государственная полиция, похоже, считает, что если, например, мужчина приговорен к тюремному заключению, то под стражу должны быть взяты его жена и сестра».

Судьбы у них были разные. Некоторых решили отправить на фронт против Советского Союза. Так был сформирован 21-й отдельный пехотный батальон, получивший название «отряда Пярми», так как его командиром был назначен егерь-подполковник Николай Пярми. Но с этой воинской частью ничего хорошего не вышло. Когда финский штрафбат прибыл на фронт, то коммунисты массово стали переходить на сторону Красной Армии. За первую неделю пребывания на передовой было зафиксировано 80 подобных случаев!

На основе данных, полученных от финских перебежчиков, советские разведчики сделали отдельную листовку:

В итоге финское командование решило всех политических отправить обратно в тюрьмы, оставив в батальоне одних уголовных преступников.

Других заключенных, тех кто в принципе отказывался брать в руки оружие, отправили сначала на Карельский перешеек в трудовой батальон. Нестори Парккари рассказывает о начале своего пути:

«Мы с удивлением смотрели на стоящего перед нами босого охранника. С унылым выражением лица он выставлял напоказ винтовку, висевшую на ремне у него на плече, ботинки в левой руке и разорванные на ягодицах брюки. Пройдя несколько метров, солдат повернулся к нам и спросил: «Парни, у вас выпить есть?» Мы сказали, что приехали прямо из тюрьмы, поэтому у нас нет ни выпивки, ни чего-либо еще. Ответом был искренний вздох: «Чёрт возьми, без этого дьявола здесь не обойтись!»

Другой случай: из «трудового штрафбата» отправляют разминировать одними палками заминированный участок на нейтральной полосе. Причем, заминировали его сами финские саперы, которые потом просто потеряли схему. К счастью для штрафников, перед заданием простой лейтенант отказался их посылать на разминирование. Дескать, на следующий день привезут пленных «рюсся», лучше послать их, ведь живыми с такого задания почти никто не возвращался.

Или вот любопытные подробности про строительство финских укреплений на Карельском перешейке: «На глазах у местного начальства и при его участии почти открыто воровали цемент, гвозди, электропроводку… все это посылалось домой или продавалось тут же на месте. Оставалось только удивляться, как правительство смогло выкачать из народа такую массу стройматериалов».

Еще Нестори Парккари описывает армейскую охранку или особые отделы в финской армии, которые следили за всеми военнослужащими, так что любой сомнительный разговор влек за собой неприятные последствия.

Далее самых неблагонадежных из оппозиционеров отправили в настоящий концлагерь на территории Карелии – сначала в Сямозеро, затем в Коверу (Олонецкий район). Нестори Парккари об условиях жизни там:

«Первомайским утром 1942 года, перед тем как отправиться на работу, товарищи устроили очень краткое празднование, на котором один сказал несколько слов о Первомае, а другие показали небольшую программу. В течение нескольких дней готовился праздничный первомайский ужин, для которого было поймано 212 лягушек, 6 змей, 2 ондатры, а также картофельные очистки из выгребной ямы охранников. Это был самый праздничный суп на все времена».

Еще из жизни финского демократического ГУЛАГа: «Так произошло с Вильямом Алтиненом, который долгое время страдал от болезни желудка, не получая никакого лечения… Прежде чем его доставили в тюремную больницу в Пяльксаари, он был помещен в тюрьму для ожидания отправки. Неудивительно, что пациент умер по прибытии в Пяльксаари. Наши товарищи по заключению Урхо Кулью, Лаури Бем, Тойво Арола, Вилхо Пирта, Эрнст Сайкконен и многие другие погибли точно так же».

А вот цитата по поводу того, что Финляндия всегда вела лишь «оборонительную войну», в которую ее «втянули». Работали финские оппозиционеры на лесоповале: «Карельский лес был отличного качества. Неудивительно поэтому, что лесопромышленники Финляндии давно зарились на него. В самом начале войны, еще до того, как финские войска перешли советскую границу (!!!) в стране было организовано уже несколько лесопромышленных компаний».

Финские капиталисты лучше чем современные российские маннергеймофилы знали про то, какая это «оборонительная» война.

Как отметил Нестори Парккари, его книга «не является полным описанием нашего пути и не стремится подробно описать события и время, связанные с нашими судьбами. Это просто проблески моего собственного опыта и опыта моих сверстников… Я постарался отобрать только самые типичные случаи нашего времени, как со стороны света, так и со стороны тени. Я надеюсь, что мой рассказ прольёт свет на случившееся для тех, кто до сих пор мало что слышал об этом. Возможно, таким образом я также смогу внести свой вклад в более широкое и тщательное описание того, что не может и не должно быть забыто».

Эту книгу можно найти и скачать в интернете. Также отмечу, что в советское время, уже в 80-е годы, в Олонецком районе Карелии, у Коверы, на месте концлагеря был поставлен памятный знак погибшим там финским антифашистам. В 90-е его просто украли. А хорошо было бы вспомнить этих мужественных людей, отказавшихся с нами воевать и тоже ставших жертвами политических репрессий.

(с) А.Степаноов

https://dzen.ru/a/ZWOI6a8iIVBR8A5A – цинк

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