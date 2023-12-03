Le Figaro – ЕС нарастил военные расходы до рекордных величин — но всё равно «отстаёт»

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Траты стран ЕС на оборонные нужды в нынешнем году выросли до €270 млрд, обновив рекорд, пишет Le Figaro. Впрочем, по данным издания, стабильный рост военных расходов пока так и не помог Брюсселю решить проблему с нехваткой производственных мощностей в ВПК.



AP

Военные расходы Евросоюза в нынешнем году достигли рекордной суммы — €270 млрд, что на €30 миллиардов больше, чем по итогам 2022-го, пишет Le Figaro. По информации газеты, такие цифры привёл в четверг председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая в Европейском оборонном агентстве (EDA).

Как подчёркивает обозреватель Le Figaro, траты ЕС на оборонные нужды таким образом растут уже девятый год подряд — но именно сейчас за их наращивание на фоне конфликта на Украине выступают многие члены блока.

По итогам 2022 года шесть из 27 членов ЕС увеличили расходы на военные цели более чем на 10%, причём один из них — а именно Швеция, которая всё ещё дожидается одобрения своей заявки на присоединение к НАТО, — нарастил соответствующие траты более чем на 30%. В свою очередь, Франция, согласно данным EDA, увеличила оборонные расходы в том же периоде лишь на 0,7%, говорится в материале Le Figaro.

В среднем страны ЕС выделили на оборонный сектор 1,5% своего ВВП, что по-прежнему значительно меньше планки в 2%, установленной Североатлантическим альянсом, продолжает обозреватель издания. Как напоминает журналист, членами НАТО на данный момент являются 22 из 27 стран Евросоюза.

В EDA отдельно отмечают, что на инвестиции в ВПК ЕС в общей сложности выделил €58 млрд. Как подчеркнул Шарль Мишель, комментируя в своём выступлении такие показатели, «имея почти 60 миллиардов евро ежегодно, мы сможем сделать великие дела». При этом первым таким делом должно стать создание «единого оборонного рынка» с целью избежать распыления ресурсов и дублирования производства отдельных средств, а также снизить издержки за счёт создания крупных предприятий, добавил Мишель.

Как заявил председатель Евросовета, для этого EDA должно будет превратиться в «полноценное министерство обороны Европы», а европейский ВПК — стать заметнее. «Поскольку на нашем континенте идёт война, мы можем гарантировать» производителям оружия и боеприпасов долгосрочные контракты, заверил Мишель, отметив, что ЕС даёт промышленникам чёткий сигнал: «Произведёте — купим». Чиновник также упомянул о возможности выпуска военных облигаций с целью финансирования оборонных нужд.

Такие планы объяснимы: дело в том, что, несмотря на наращивание оборонных расходов, европейский ВПК просто не имеет необходимых производственных мощностей для того, чтобы покрывать спросы Украины, отмечает обозреватель Le Figaro. Как поясняет журналист, ЕС ранее брал на себя обязательство поставить Киеву к марту 2024 года миллион снарядов, однако настолько амбициозная цель уже сейчас представляется «невыполнимой».

«Наши вооружённые силы должны быть готовы жить в гораздо более требовательную эпоху», — прокомментировал ситуацию глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, слова которого приводит в своём пресс-релизе EDA. Между тем, по словам Борреля, ЕС имеет «существенные пробелы» в плане оборонных мощностей и до сих пор «отстаёт от других игроков в этой сфере». Так, например, РФ собирается в 2024 году нарастить свои военные расходы на 67%, доведя их долю в ВВП до 30%.

А тем временем, по данным EDA, расходы ЕС на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в военной сфере сократились в 2022 году на €200 миллионов по сравнению с предыдущим годом, составив €3,5 млрд, пишет Le Figaro.