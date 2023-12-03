Мнение: США не потянут войну против Китая

На приложенном к посту фото — работник одного из главных оружейных заводов США, Армейского завода боеприпасов в Скрантоне. Заводу больше 100 лет, последнюю крупную модернизацию проводили ещё при Клинтоне, 30 лет назад. Сейчас завод делает корпуса для артиллерийских снарядов стандарта НАТО, выпускает 11 тысяч штук в месяц. По американским меркам это очень много, поэтому завод считается флагманом ВПК. По меркам современной войны, однако, это почти ничто: Киев, к примеру, когда не испытывал ещё серьёзного дефицита припасов, расходовал эти 11 тысяч снарядов за один день.

Сейчас США собираются построить ещё один аналогичный завод, в Техасе, и через несколько лет увеличить производство снарядов в США в шесть раз. Несложно подсчитать, что даже тогда снарядов на прокси-войну типа Украинской хватать всё равно не будет: нужно более 300 тысяч в месяц, лучше — миллион, а США будут производить менее 70 тысяч в месяц.

Также не вполне понятно, получится ли вообще новый завод в Техасе открыть, даже через несколько лет. Как вы можете видеть на фото, у заводского рабочего седая борода, он выглядит лет на 60-65. Если посмотреть репортажи с завода (пример), можно заметить две тенденции:

1. Средний возраст рабочих около 50 лет.

2. Почти все рабочие — белые.

Это типично для американской промышленности: дефицит кадров с каждым годом нарастает, так как поколение белых и привычных к тяжёлому труду американцев стареет, а поколение юных пориджей на заводы уже не рвётся. Да, завод в Скрантоне неплохо оснащён, так что опытные рабочие могут показывать высокую производительность труда до пенсии, которую в США сейчас сдвигают на 67 лет. Однако если поддерживать старые производства ещё возможно, то создавать в условиях дефицита рабочих рук новые производства уже очень тяжело.

Недавно эту проблему широко обсуждали в американских СМИ на примере переноса производства чипов из Тайваня в США: выяснилось, что в Америке нет в достаточном количестве ни промышленной инфраструктуры, ни инженеров, ни обычных рабочих. Чтобы перенести заводы из Тайваня хоть как-то, власти США намерены вывозить из Тайваня не только высшее руководство и станки, но и рядовых инженеров, и даже обычных рабочих. Уже обсуждаются планы по строительству целых гетто для тайваньцев, со своими законами и с более мягким налоговым режимом. Набрать нужное количество местных кадров для работы на процессорных фабриках США не могут.

Россия тем временем производит снаряды миллионами. Да, в России тоже не всё безоблачно, у нас тоже есть проблемы и с демографией, и с производством, и много с чем ещё. Однако всё же у России проблемы не так глубоки, как в США, которые копали себе яму старательно и давно. Тут и выгодная Демпартии бесконтрольная миграция бездельников, и поощрение потомственных безработных, и воспитание поколения обиженных снежинок, и зомбификация экономики через ПОПС, и, не в последнюю очередь, борьба против здорового капитализма за паразитирующий социализм. Когда Дональд Трамп кричит «Сделаем Америку великой снова!», он имеет в виду именно эти проблемы — США, которые ещё несколько десятилетий назад представляли собой исполинскую страну-фабрику, пребывают сейчас в состоянии больном и жалком.

Что более важно для американцев, нет существенных проблем с производством снарядов и в Китае. Уже сейчас Китай производит в два с половиной раза больше промышленных товаров, чем США, при этом с каждым годом разрыв продолжает расти. При этом конкретно в оборонке всё ещё хуже для американцев, так как в Китае меньше воруют: если в Китае делают стальную гайку, она стоит 10 центов, а не 500 долларов. Пентагон подписывает счета не глядя, проверки показывают хищения на триллионы долларов. В Китае здравого смысла больше: там за ценами более-менее следят.

Последние лет 10 китайские вооружённые силы усиленно наполняют свои арсеналы всеми видами оружия и припасов, от боевых квадрокоптеров до ядерных бомб. Темh производства такой, что если дело дойдёт до прокси-противостояния Китая и США — на том же Тайване, например, — превосходство китайских войск в снарядах и ракетах обещает быть подавляющим, в десятки раз.

Что американцы собираются с этим делать, непонятно. Старые запасы оружия, сделанные ещё той, тогда ещё великой Америкой, они уже растратили на Украину. Остатки вооружений США сейчас выскребают, чтобы передать их Израилю, которому, впрочем, для его карательной операции нужно не так уж много. Но если начнётся что-то новое, причём более масштабное, чем на Украине, американцам придётся сначала израсходовать резервы под ноль, а потом со слезами на глазах наблюдать, как вражеская артиллерия разбирает укрепления их союзников с безопасного расстояния.