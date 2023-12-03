Мнение: О фатальной уязвимости честных русских… Это неизбежно?

На днях #Россия потеряла ещё одного военачальника. В последний поход ушёл боевой генерал, честный офицер, «слуга царю, отец солдатам» и вообще — настоящий «батяня-комбат». Говорят, и песню писали с него.

Не открою государственной тайны, если скажу, что ни заокеанская ракета, ни украинская мина стали причиной ухода этого ещё, в сущности, не старого военачальника. Но его смерть проливает свет на многое там.

Герой Советского Союза, участник войны в Афганистане генерал-майор в отставке Александр Солуянов скончался на 70-м году жизни. Некоторые считают, что именно он был прообразом лирического героя некогда популярной песни группы «Любэ» «Батяня-комбат».

И здесь в полный рост встаёт одна проблема, с которой столкнулась российская #армия.

С 1982 по 1984 год Александр Солуянов командовал батальоном 350-го парашютно-десантного полка в Афганистане. В 1984 году он получил звание Героя Советского Союза «за успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан и проявленные при этом мужество и героизм». Говорят, что в Афганистане офицер лично участвовал в 70 боевых операциях, в том числе в Панджшерском ущелье, где с бойцами взял господствующую высоту. Сослуживцы рассказывали, что комбат всегда шёл впереди бойцов, хотя по рангу ему это не полагается. «Если ты сам, идя в бой, не готов умереть, это чувствуют подчинённые, и любая задача ставится под сомнение», — отмечал генерал.

Это, конечно, крайность. Но сейчас все видят, что в зоне спецоперации российские военачальники не прячутся за спинами бойцов и порой лично выезжают на самые угрожаемые участки. Вот только недавно в ходе специальной военной операции погиб российский генерал-майор Владимир Завадский. По данным «Ъ», он попал под обстрел БТР у населённого пункта Крынки на левобережье Днепра. И это не единственный высший офицер, павший при исполнении. Такова русская военная традиция, что командир должен быть «впереди на лихом коне».

Контрастом к ней выступает поведение украинских военачальников. Вот, например, недавнее фото, где главком сухопутных войск Александр Сырский что-то докладывает президенту Владимиру Зеленскому якобы почти на передовой.

Каска, бронежилет, автоматные магазины в карманах — ну прямо вот-вот из окопа. Но чистые руки и гладко выбритые щёки лучше всего свидетельствуют, что генерал Сырский прибыл из тех мест, где горячая вода, тёплые полотенца и безопасное бритьё — не роскошь, а повседневность. И его повышенная защищённость на фоне того, что ни Верховный главнокомандующий, ни его спутники не надели даже лёгкого «броника», выглядит просто нелепой. Постановочный характер съёмок бросается в глаза даже дилетанту. Как и явная, даже чрезмерная озабоченность главкома вопросами собственной безопасности. Это — приоритет, а вовсе не жизни солдат. Разная школа, да…

А где в это время был главком ВСУ Валерий Залужный?

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