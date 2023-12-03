Мнение: Сталин о числе расстрелянных, антинемецкая агитация в 1941 году и советская аристократия

1. Документы показывают, что Сталин только за два года расстрелял 700 тысяч человек — в десятки раз больше, чем династия Романовых за три века своего правления. У неокоммунистов есть два комментария к этому печальному факту: одни говорят, что это всё выдумки либералов, и что «на самом деле» Сталин никого не расстреливал, а другие утверждают, что с русским народом иначе нельзя, что Сталин ещё мало расстрелял. Сам товарищ Сталин, будь он жив сейчас, поддержал бы, пожалуй, первых. Вот что он говорил о количестве казненных им в 1937—1938 годах (ссылка):



Из выступления Сталина на расширенном заседании Политбюро ЦК ВКП(б) в мае 1941:

«К январю 1938 года в армию и на флот возвращено 11 тысяч ранее уволенных опытных в военном деле командиров. Наши враги за рубежом в провокационных целях распространяют слухи о массовых расстрелах, которые якобы имели место в Советском Союзе, проливают крокодиловы слезы по разоблаченным нами и расстрелянным своим агентам, по всем этим Тухачевским, Егоровым, Якирам. Утверждают, что разоблачение иностранной агентуры в СССР якобы понизило боеспособность советских вооруженных сил, а число расстрелянных в Советском Союзе чуть ли не перевалило за миллион человек. Это провокационная клевета. В 1937 году за контрреволюционные преступления судебными органами был осужден 841 человек. Из них расстрелян 121 человек. В 1938 году по статьям о контрреволюционных преступлениях органами НКВД было арестовано 52372 человека. При рассмотрении их дел в судебных органах осужден был 2731 человек, их них расстреляно 89 человек и 49641 человек оправдан. Такое большое количество оправдательных приговоров подтвердило, что бывший нарком НКВД Ежов арестовывал многих людей без достаточных к тому оснований. За спиной ЦК партии творил произвол, за что и был арестован 10 апреля 1939 года, а 4 апреля 1940 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР провокаторы Ежов и его заместитель по НКВД Фриновский расстреляны. Что касается большинства заключенных, находящихся в лагерях системы ГУЛАГа НКВД СССР, то это обычные уголовники, которых в интересах безопасности советского народа нельзя держать на свободе…»

Источник: Сталин И.В. Cочинения. – Т. 15. М.: Издательство “Писатель”, 1997. С. 20–37 (ссылка).

Теперь смотрим на реальную картину. Согласно документальным отчетам НКВД в 1937 казнено 353 074 чел., оправдано – 5 948 чел.; в 1938 – казнено 328 618 чел., оправдано 4 325 чел. Всего казнено в 1937-1938: 681 692 чел.

Источник: Статистика репрессивной деятельности органов безопасности СССР (ссылка).

Таким образом, вождь занизил количество казненных в 1937 “всего лишь” в 2917 раз, а в 1938 – в 3692 раза. Количество оправданных в 1938 Сталин завысил в 11,47 раза. Можно сказать: есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика и есть тов. Сталин. Или еще короче: врёт как Сталин.

Мне кажется, что обвинять Иосифа Виссарионовича в прямой лжи вот так сходу не стоит. Как известно, Сталин был крайне наивен, он совершенно не разбирался в людях. Достаточно упомянуть, что он раз за разом назначал на самые ответственные должности врагов народа и иностранных шпионов — вот тех же Ягоду, Ежова и Берию, например. Поэтому, возможно, врал не Сталин, а те троцкисты и агенты польской разведки, которых он попросил собрать данные по количеству казней в 1937-1938 годах.

2. Судебная система далеко не всегда работает очевидным для обывателя образом. Зачастую судьи принимают решения законные, но откровенно странные. Цитирую из письма:

…читал в книге воспоминаний следователя НКВД, как до октября 1941 суды высших инстанций продолжали оставлять в силе обвинительные приговоры за «антинемецкую агитацию», «оскорбление Гитлера и подрыв нерушимой дружбы СССР и Германии» и т.д. До 22 июня 1941 года это считалась действиями против интересов СССР, который заключил с Германией Пакт Молотова-Риббентропа 1939 года. Те, у кого апелляция проскочила до ноября 1941, всю войну просидели в лагерях по этим обвинениям (политических не брали в штрафные батальоны)…

Я не читал эту книгу воспоминаний следователя, однако похожую историю рассказывает Илья Эренбург, заслуженный советский писатель. Цитирую из «Люди, годы, жизнь»:

Прежде чем перейти к дальнейшим событиям, я должен рассказать о Николае Николаевиче Иванове. Он работал экономистом, когда неожиданно его послали в Париж, назначили секретарем, потом советником посольства. Это был хороший, честный человек: его неизменно выручала вера в людей. Попал он в Париж молодым, неопытным, а после отъезда Я. 3. Сурица стал поверенным, то есть фактически послом. Он быстро начал говорить по-французски; много читал; просил меня рассказывать ему о писателях Франции, о театре; спрашивал, какие вина нужно заказывать с мясом, с рыбой, — словом, осваивал множество вещей, больших и малых.



Потом он последовал за французским правительством в Тур, Бордо, Клермон-Ферран. Я его встретил в начале июли в местечке Бурбуль возле Виши. В декабре 1940 года он вернулся в Москву, пришел ко мне, рассказывал о начале Сопротивления, о судьбе французских писателей. Вскоре после этого я узнал, что его арестовали. Когда в 1954 году Н. Н. Иванова реабилитировали, ему показали приговор Особого совещания: в сентябре 1941 года Н. Н. Иванов был приговорен к пяти годам «за антигерманские настроения». Трудно себе это представить: гитлеровцы рвались к Москве, газеты писали о «псах-рыцарях», а какой-то чиновник ГБ спокойно оформлял дело, затеянное еще во времена германо-советского пакта; поставил номер и положил в папку, чтобы все сохранилось для потомства…



Николаю Николаевичу неизменно помогала его вера в торжество справедливости. Находясь в лагере, он узнал, что сотрудники ГБ расхитили его книги, картины, и, так как приговор не предусматривал конфискации имущества, подал жалобу прокурору; к изумлению лагерного начальства, он выиграл дело. При освобождении ему уплатили деньги за пропавшие вещи. Хотя он не имел права проживать в крупных городах, он первым делом направился в Москву, пошел на Лубянку и начал спрашивать, почему его ни за что продержали пять лет в заключении. Он попал на сердобольного человека, который сказал: «Уезжайте. Я должен вас задержать, но я буду считать, что вы у меня не были…» Иванов сохранил оптимизм и веру; женился, работал, говорил, что счастлив. Он умер в 1965 году.

3. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):



В комментах спросили, а почему правнучка Чкалова дошла до русофобского безумия?

Здесь есть большая проблема. Дело в том, что в советское время семьи великих героев, как правило, жили по модели детей лейтенанта Шмидта: им нужно было заходить к начальникам каких-либо учреждений и спекулировать памятью о покойном герое, чтобы получить всякого рода плюшки. И то, что семья была действительно законная, никоим образом не отменяло того, что их модель поведения – была в чистом виде моделью Балаганова-Паниковского. (Представим, что Балаганов де-юре был сыном лейтенанта Шмидта. Что принципиально изменилось бы, кроме отсутствия опасности разоблачения?).

Подобный способ заработка неизбежно вел к моральной деградации.

И в этом отличие “аристократии” от аристократии. У аристократа позади огромная толпа предков, хороших и плохих, он их знает, но живет не за счет того, что он сын или внук такого-то и сшибает под это имя деньги.