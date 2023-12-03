Надо быть собой. Но почему так хочется быть похожей на кого-то (и как избавиться от такого желания)

Человек, живя в социуме, невольно сравнивает себя со своими собратьями, и это результат многовековых естественных процессов развития общества. Однако следование этому правилу хорошо лишь тогда, когда речь идет о каких-то общих ориентирах, касающихся, например, вопросов морали или вопросов выживания.

Если же поиск сходства своей личности с другими берется за основу и становится привычкой, жизнь может стать просто невыносимой. Нередко корни такой привычки уходят в детство, когда родители постоянно сравнивали своего отпрыска с его более успешными, на их взгляд, сверстниками. Вот советы экспертов о том, как избавиться от сравнения себя с другими, сохранив свою самооценку.

Хвалить себя

Как отмечают психологи, люди гораздо чаще критикуют себя, нежели хвалят. И это в корне неверный подход. Выбирая для сравнения тех, кто более успешен в карьере, более обеспечен материально, смог создать крепкую семью, мы можем почувствовать себя неудачником, если на данный момент не можем похвалиться тем же.

Чтобы избежать столь пессимистичного вывода, рекомендуется начать хвалить себя, а повод в большинстве случаев всегда можно найти. Например, у вас хорошая, перспективная работа, и вы делаете все, чтобы занять более высокую позицию в компании. У вас надежные друзья, вы следите за своим здоровьем, находите время на увлечения и путешествия, занимаетесь саморазвитием.

Быть самими собой

Несмотря на кажущуюся банальность, призыв быть самим собой – это довольно разумный совет. Потому что иногда люди, чрезмерно ориентируясь на окружающих и стремясь подражать им, забывают о своих истинных желаниях и потребностях. Например, в стремлении копировать чужую жизнь, человек, надрываясь на работе, обделяя вниманием свою семью и друзей, копит деньги на загородный дом, чтобы там проводить свободное время, как его сосед.

Но на самом деле ему совсем не по душе ни однообразный отдых, ни масса забот, связанных, с обустройством придомового участка и поддерживанием его в надлежащем состоянии. Ведь он любит путешествия, новые знакомства и приключения. Поэтому быть самим собой – это самое лучшее, что можно сделать для собственного благополучия.

Пресекать чувство зависти

Такое чувство, как зависть, может стать подпиткой для снижения самооценки. Испытав его, вы начинаете мучительно анализировать, что с вами не так, почему вы не добились таких же высот. Например, завидуя коллеге, который в отличие от вас получил повышение по службе, вы ругаете себя за то, что работаете недостаточно хорошо, не проявляете инициативу, не смогли доказать свою значимость руководству.

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И в результате записываете себя в неудачники, которым не светит продвижение по карьерной лестнице. Поэтому от зависти нужно избавляться как можно скорее. Лучше радоваться успехам окружающих и быть добрее к себе.

Не равняться на окружающих

Как известно, то, что хорошо для одного, может быть плохим для другого. Поэтому далеко не всегда следует брать пример с другого человека, который достиг цели, к которой вы тоже стремитесь. Например, ваш коллега, работая над проектом, отдает ему все силы без остатка, задерживается допоздна, отказывает себе в удовольствиях и в результате приходит к успеху, получает одобрение начальства и солидную премию.

И тогда вы решаете использовать его тактику. Но при этом забываете, что не обладаете такой же усидчивостью и работоспособностью, что можете быстро устать, перегореть и даже впасть в депрессию. И тогда результат будет весьма плачевным. Поэтому необходимо учитывать свою индивидуальность.

Анализировать причины поиска сходства с другими

Для избавления от постоянных сравнений рекомендуется определить их триггеры. Например, мы можем сравнивать себя с другом, делящимся с нами своим достижениями. Если он “хвастает” тем, как прекрасно провел отпуск в экзотической стране или получил повышение по службе, или достиг успехов в спортзале, может возникнуть желание сравнит его с собой, не сумевшим сделать чего-то подобного.

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Раз вас задевает тот или иной аспект, значит, он для вас значим и желанен, но раньше вы могли и не осознавать этого более или менее четко. Как только вы разберетесь, что толкает вас на сравнение себя с другим человеком, вы сможете поработать над этим, направив энергию на получение желаемого, и ресурсы не будут потрачены впустую.

Смириться с тем, что не все подвластно вашему все контролю

Никто не в состоянии контролировать абсолютно все процессы. Поэтому, хотим мы этого или нет, мы будем менее успешными в каких-то жизненных сферах, нежели окружающие. Например, мы всерьез погружаемся в работу, надеясь, что в скором времени начальство повысит нас в должности. И тут мы обнаруживаем, что времени на хобби и на встречи с друзьями у нас катастрофически не хватает.

Подобных примеров можно привести великое множество. Полностью сосредоточиваясь на чем-то одном, мы упускаем из-за своего поля зрения другие аспекты. Таким образом, быть успешным во всем – нереально. И если вам кажется, что кто-то смог сделать это, не стоит заблуждаться, потому что это лишь видимость.

Снизить ожидания от самих себя

Думать, что человек может добиться успеха в бизнесе за короткий период времени, не имея достаточно опыта, наработанных связей и солидных накоплений – это большая ошибка. Прежде чем взойти на вершину, приходится тратить массу времени и сил, набивать шишки, допуская много ошибок и сталкиваясь с глубокими разочарованиями.

Только таким образом можно добиться впечатляющих результатов. Исходя из этого, следует отказаться от завышенных ожиданий к себе и не мечтать о том, что вложения в бизнес могут окупиться за считанные месяцы. Или о том, что за один год удастся пройти путь от рядового сотрудника до директора компании. Или же о том, что если превратить хобби в заработок, он сразу же станет заоблачным. В противном случае придет разочарование и снизится самооценка.

Вывод

По мнению психологов, многие люди живут, поддавшись давлению общества, и ориентируются на ценности, которые им совсем не близки, а иногда и чужды. Поэтому необходимо в первую очередь разобраться в себе, определившись с собственными желаниям и потребностями и следовать им, поняв, что это ваша жизнь, и вы можете проживать ее так, как вам нравится. Проще говоря, нужно быть самим собой.