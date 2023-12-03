 

Рупор кремлевской пропаганды: Рейд ДРГ ВС РФ в Черниговскую область

03.12.2023, 20:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наша ДРГ заглянула в Черниговскую область. Уничтожена группа ВСУшников, а также украинские пограничники. Один пограничник взят в плен.
В отличие от противника, рейды наших ДРГ в Сумскую и Черниговскую область не так сильно пиарят, крайне скупо публикуя результаты рутинной работы в тылу врага. Потому что цель не пиар, а максимально эффективное уничтожение противника и достижение поставленных командованием результатов.

Враг отмечает, что плачевные для ВСУ результаты рейда стали следствием того, что командование на данном участке забило на свои обязанности, не было выставлено охранение, караульная служба не велась должным образом, а наблюдение за местностью велось халатно.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Мнение: “Слово пацана”

03.12 / Врач Кондрахин объяснил, почему мужчины тяжелее переносят инфекции при повышении температуры

03.12 / Мнение: Импортозамещение немецкого поезда, железнодорожник про узкоколейку и дальнобойщик про беспилотник

03.12 / Россиянин писал от имени коллеги похабные стихи, чтобы получить повышение по службе

03.12 / Мнение: Руболл и снегомяч вместо футбола

03.12 / Мнение: Руболл и снегомяч вместо футбола

03.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Домашняя безопасность ООН

03.12 / Microsoft готовит конкурента App Store для iOS и iPadOS

03.12 / Умные устройства могут быть использованы хакерами для DDoS-атак и майнинга криптовалют

03.12 / Определены лучшие смартфоны ноября в двух категориях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика