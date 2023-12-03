Рупор кремлевской пропаганды: Рейд ДРГ ВС РФ в Черниговскую область

Наша ДРГ заглянула в Черниговскую область. Уничтожена группа ВСУшников, а также украинские пограничники. Один пограничник взят в плен.

В отличие от противника, рейды наших ДРГ в Сумскую и Черниговскую область не так сильно пиарят, крайне скупо публикуя результаты рутинной работы в тылу врага. Потому что цель не пиар, а максимально эффективное уничтожение противника и достижение поставленных командованием результатов.

Враг отмечает, что плачевные для ВСУ результаты рейда стали следствием того, что командование на данном участке забило на свои обязанности, не было выставлено охранение, караульная служба не велась должным образом, а наблюдение за местностью велось халатно.

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