Мнение: “Слово пацана”

Посмотреть первую серию сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте” мне пришлось из-за отзывов, которые хвалили достоверность. Достоверность – это такая редкость в кино.

К сожалению, многие думают, что показывать нечто неприглядно = показывать правдиво.

Но правда не бывает плоской и черной.

Таким бывает только сгоревший блин.

Первая серия, на мой взгляд, получилась как первый блин, комом.

Хуже всего то, что превращение положительного героя в отрицательного происходит быстрей чем тесто на сковородке – в блин. Герой заявлен как положительный, но с самого начала он уже хочет стать бандитом.

Драматургия – это развитие характера. Принципы драматургии описал еще Аристотель в Поэтике. Он назвал всего два варианта такого развития: подъем или спуск. Либо добродетельный герой спускается до порочного состояния, либо порочный герой поднимается до добродетельного. Все, что происходит с героями, Аристотель назвал перипетиями и уточнил, что перипетия должна быть не одна, должны быть разные повороты.

Курт Воннегут, развивая эту идею, нарисовал шкалу движений героев от хорошего к плохому и обратно. Герой может расти снизу вверх, потом спускаться обратно вниз, но главное для драматургии, чтобы зритель или читатель произведения видели, почему все это происходит с героем, какие ошибки он совершает, какие преграды встречает на своем пути. Пусть это будут социальные условия или влияние окружения, хотя интересней рассматривать человека с точки зрения его личных выборов, но пусть даже фокус автора будет на среде, а не на личности. Главное, чтобы рост или падение героя не происходили сами собой и просто так, как превращение кулича в песочнице в блинчик в игре двухлетних детей. “Тяп-ляп, мням-мням”.

Положительный мальчик Андрей, отличник, посещающий музыкалку, встречает однажды плохого мальчика Марата, получает от него в глаз просто так, и внезапно, как Кай в Снежной королеве, которому льдинка попала в глаз, становится плохим. Он бегает за Маратом, радостно ворует с ним кепки в магазине и мечтает вступить в его криминальную группировку. Единственный мотив, на который намекают авторы, – страх Андрея перед плохими ребятами в школе, которые бьют его просто так. Однако, любовь к Марату началась с того же мордобоя, и группировка, в которую мечтает попасть Андрей, сразу же избивает его, то ли тоже просто так, то ли в целях инициации. Поэтому мотив Андрея – загадка.

Это не единственная халтура, остальное примерно такое же “тяп-ляп, ням-ням”.

Например, мальчик Андрей, став членом криминальной группировки, продолжает везде ходить в школьной форме, туго затянутом пионерском галстуке и пальто по моде 50-ых годов, с поясом. Он в этом галстуке и пальто и под мостом прохожих грабит, и дрессировки мордобоем проходит, и даже в Москву из Казани ездит, чтобы грабить там студентов МГУ и ВГИКа. Его так и зовут пацаны “Пальто”, то есть авторы попытались даже обыграть это как-то, сделать фишкой. Но пальто такие в 80-ых годах не носили, и особенно загадочно, почему ГГ, даже став хулиганом, не может с этим пальто расстаться, при том что со всеми моральными принципами и любовью к пианино он расстался в момент, не испытывая не только мук, но и тени сомнений. Вероятно авторы не предполагают никакой связи между тем, как выглядит герой и чего он хочет.

Судя по тому, что герои слушают “Седую ночь” Ласкового мая, обсуждают “Ассу” и идут на фильм “Маленькая Вера”, это 1988 или даже 1990 год. Перестройка в разгаре. Пионерские галстуки давно никто уже не носит, даже отличники стесняются, в 91-ом пионерскую организацию официально отменили. А юный отморозок Андрей строго следует принципу “как повяжешь галстук, береги его”. И даже грабит в нем студентов ВГИКа.

И это все не мелочи. Именно это называется злободневным словечком “лубок”: когда автор, делая вид, что снимает реалистичное, правдивое кино, не старается сделать его хотя бы немного убедительным. Пацаны то и дело бьют друг другу морды в кровь, но в остальное время ходят без синяков, то есть драки тоже понарошку.

Мать героя, увидев наперсточника, тут же проигрывает ему всю зарплату, забыв про сына и маленькую дочь, и меховую шапку проигрывает и рвется проиграть пальто, пока другой малолетний бандит ее не спасает. Люди в СССР может быть и были наивны, но это не значит, что они не имели никаких принципов и никаких мозгов.

Это печаль, когда мошенники в фильме не утруждают себя никакой выдумкой, просто подходят и предлагают отдать им деньги. И когда хорошие мальчики только и ждут момента, чтобы стать бандитами, это тоже печально. Андрея этого кстати в группировку брать не хотели, он сам умолял. Как если бы у Крылова Волк пришел попить водички к ручью, а к нему привязался бы Ягненок с предложением съесть себя.

Как будто люди тех годов (и этих?) – это не просто ягнята, а бараны, которым “режим” сделал лоботомию, поэтому все хорошие девочки мечтали стать проститутками, а хорошие мальчики – бандитами. Люди – не бараны, и когда они чересчур внушаемы, надо внимательно смотреть, что и почему влияет на них.

Кто Казань 88-го года видел? А другие российские города? Расскажите, что там было с бандитами и проститутками, если в курсе. И сериал давайте обсудим, если смотрели.