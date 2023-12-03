Врач Кондрахин объяснил, почему мужчины тяжелее переносят инфекции при повышении температуры

Врач Андрей Кондрахин раскрыл, что повышение температуры до уровня выше 37 градусов может негативно сказаться на здоровье мужчин в сравнении с женщинами. Инфекции, сопровождающиеся подобным повышением температуры, могут вызывать серьезные осложнения. Это различие обусловлено физиологическими особенностями мужского и женского организмов.

У женщин природа предусмотрела особые ресурсы, способные облегчить перенос колебаний температуры и уровня микроэлементов, так как женский организм природой “запрограммирован” на вынашивание потомства. У мужчин происходит выработка тестостерона, который может быстро сгущать кровь. Повышение температуры в организме может привести к ухудшению кровотока и свойств крови.

Как отмечает доктор Кондрахин, при высокой температуре кровь становится более густой из-за испарения воды и нагревания, что ухудшает ее текучесть и движение.

Мужчины также более подвержены гриппу и простудам. Исследования показывают, что при заболеваниях у них вырабатывается меньше иммунных маркеров, а важным фактором такого снижения иммунного ответа считается влияние тестостерона.

Помимо половых гормонов, существуют и другие факторы, влияющие на тяжесть инфекций. Например, образ жизни может ослабить иммунитет. Мужчины чаще курят, употребляют алкоголь и неполезные продукты, а также склонны к рискованному поведению.