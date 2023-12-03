Мнение: Импортозамещение немецкого поезда, железнодорожник про узкоколейку и дальнобойщик про беспилотник

1. Хроники деградации России на второй год смертельных санкций. Несмотря на разрыв отношений с Германией и концерном Сименс, электропоезд «Ласточка», разработанный на основе платформы Сименс Дезиро, теперь полностью отечественный. Русские инженеры импортозаместили его компоненты и производят их внутри страны. Цитирую (ссылка):



…причем намного быстрее, чем даже я ожидал. «Ласточка» теперь совершено официально полностью отечественный поезд, ну примерно так же как когда-то FIAT 124 превратился в ВАЗ 2101 “Жигули”.

«Уральские локомотивы» не просто получили сертификат, подтверждающий соответствие электропоезда «Ласточка» серии ЭС104 требованиям норм Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС), они, решив не терять зазря время, 27 ноября сразу же направили заказчику первые четыре электропоезда – партию из 12 машин, запланированных к поставке в 2023 году. Поезда будут эксплуатироваться на маршрутах Свердловской железной дороги для проведения подконтрольной эксплуатации специалистами предприятия. То есть по сути серийная поставка, но машины будут под наблюдением некоторое время.

То есть заранее, еще до получения сертификата уже была начата реализация заключенного контракта с РЖД на 22 «Ласточки» с отечественным тяговым оборудованием.

2. Мы уже обсуждали роман «Как закалялась сталь», в котором 300 беспомощных комсомольцев во главе с Павкой Корчагиным несколько недель героически прокладывали 6 вёрст лёгкой железной дороги (чтобы вывезти в замерзающий Киев дрова, предательски заготовленные советскими вредителями глубоко в лесу, вдалеке от дорог). То, что описывается в романе как героический подвиг, при ближайшем рассмотрении выглядит как классический пример советских глупости и бардака.

Цитирую практикующего строителя-железнодорожника (ссылка):



Про узкоколейку правильно написали [в посте, а не в книге]. Строится она на раз-два. А если кто-то думает что её надо делать капитально – так это не так. Если опасаешься неравномерных просадок пути, под шпалы укладываются лежни – продольно уложенные брёвна.

Мы и сейчас так лесные дороги строим (вчера по такой ездил), она держит не то что какой-то там узкоколейный паровоз, ха-ха-ха, а гружёный 30 кубами леса тягач с прицепом (не полноприводный!!!!) и все по ней спокойно ездят. А весит это всё не меньше 40 тонн. В крайности, если есть опасения, можно сшить лежни и шпалы скобами. И тогда этой конструкции под узкую колею хватит на сыром грунте примерно пока шпалы не сгниют. Ну, может, весной надо будет подбить пути и подрихтовать.

Как резонно тут замечали – укладка 5 км узкоколейки, при наличии материалов, работа для 300 рыл комсомольцев настолько смешная, что недели там многовато будет. Либо там были собраны пациенты дурдома, либо люди которые только на митингах языком мололи и тяжелее стакана в жизни ничего не поднимали.

Я вот не лучший железнодорожник, но если бригада из 5 человек (не путейцы, а простые работяги) у меня меньше чем 25 метров кранового пути в день делала (в работе он сложнее будет, да и рельсы куда как побольше и потяжелее, и кстати шпал 2000 на километр пути, а не 1200, 1500, как на узкоколейке), то орал я на народ, как белый медведь орёт в тёплую погоду. Обычно сшивали три звена пути 37,5 метров. Пути при этом стоят десятки лет и по паре лет без мелкого ремонта.

Так что такое впечатление, что из человеческого идиотизма сделали подвиг. И вообще, написано это было для людей, у которых как класс отсутствовало критическое мышление. Кстати, написано талантливо. Помню, в детстве читал – нравилось.

3. Беспилотные грузовики уже ездят по дорогам России. Вот краткий видеокомментарий от кожаного дальнобойщика, столкнувшегося где-то в Подмосковье со своим кремниевым коллегой (ссылка):

Помимо замечания о том, что «скоро нас на пенсию отправят» и похвалы беспилотника за точность вождения, обратите также внимание на маленький размер кабины у робота-грузовика, почти муляж. Отсутствие кабины не только позволяет сэкономить, но и даёт возможность сделать фуру длиннее, так как склады и подъездные пути обычно рассчитаны на определённую длину. Таким образом, робот при прочих равных может привезти на 15-20% груза больше только за счёт отказа от полноразмерной кабины.

Также огромная экономия ожидается на придорожной инфраструктуре для живых водителей и, главное, на их зарплатах. Робот-то может работать без сна, выходных и отпусков, то есть не 1800 часов в год, как обычный водитель, а полновесные 8760 часов.

Пожалуй, в среднесрочной перспективе мы должны роботизации аплодировать, так как главная проблема российской экономики в 2023 — дефицит рабочих рук. Что будет дальше, в 2033 или в 2043, я предсказывать даже примерно не решусь. Ясно одно — скучать человечеству придётся очень навряд ли.