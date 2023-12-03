Мнение: Руболл и снегомяч вместо футбола

“УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25, которая должна будет пройти в феврале. Это означает, что национальная команда не сыграет в европейских соревнованиях как минимум до марта 2025 года”.

Меж тем в России второй год подряд – погодная аномалия: зима опять наступает ВОВРЕМЯ! То есть – примерно в середине ноября: выпадает снег, становится холодно, метели там, все дела. Мы-то за последние 10-15 лет вроде как привыкли к “европейским зимам”, когда даже в декабре и даже под Новый Год снег то ли будет, то ли нет, а температура гуляет около нуля. Однако “глобальное потепление” (видимо, молитвами преподобной Греты) пошло куда-то вспять.

Скажем, в Москве – минус 6, и плотно валит снег. И вот в это время в стране проходит… очередной тур первенства России по футболу!! Вот прямо сейчас – матч ЦСКА-РОСТОВ. На телекартинке почти не видно поля, снег залепляет игрокам обеих команд глаза и уши, они с безнадежной тоской в глазах носятся по сугробам за красным мячом, если им удается разглядеть, где он примерно есть…

Определенно то, во что играют в такую погоду – это не футбол, каким его придумали отцы-изобретатели. Это, может быть, какой-то Руболл. Снегомяч. Винтерфолл. Но никак не любимая игра миллиардов. Играть “по холодку” (вечером, кстати, обещают и минус 17) на заснеженном и задубевшем до состояния бетона поле – это просто издевательство, как и, кстати, сидеть на трибуне, продуваемой морозными ветрами, полтора часа, медленно превращаясь в сосульку.

Но самый прикол в том, что и этот тур – не последний в этом году! Будет еще один – в следующие выходные.

И вот теперь вернемся к добрым вестям из УЕФА. Российский футбол, что подтвердили (да никто и не сомневался), выгнали из мирового спорта еще минимум до 2025 года. Спрашивается – нахрена так упорно держаться за эту тупейшую “синхронизацию” росфутбола с графиком европейского футбола? Они-то, понятно, у себя до января играют. Но Россия – не Европа! Какие еще туры в декабре?! Нафига начинать в феврале – ведь снег растает в лучшем случае в середине марта!

Словом, надо бы воспользоваться ситуацией – и вернуться к старой доброй системе “весна – осень”. Чемпионат начинается в середине марта, заканчивается в середине ноября. Природу не обманешь.