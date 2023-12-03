 

Microsoft готовит конкурента App Store для iOS и iPadOS

03.12.2023, 19:03, Разное
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Microsoft строит планы по созданию своего собственного маркетплейса для iOS и iPadOS, где будут доступны игры и приложения для iPhone и iPad. Этот шаг планируется сделать после того, как Apple выполнит требования закона Европейского Союза “О цифровых рынках”, который позволит пользователям указанных устройств загружать программное обеспечение из сторонних источников. Информацию об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера.

Фила Спенсер подчеркнул, что создание собственного маркетплейса является важной частью стратегии компании, над которой активно работают в настоящее время. Он также отметил, что Microsoft обсуждает данный проект с партнерами, которые также выразили интерес к расширению возможностей монетизации программного обеспечения на мобильных устройствах.

Важным моментом является то, что Фил Спенсер не предоставил точной даты запуска альтернативного маркетплейса App Store, однако он уверен, что это произойдет раньше, чем через несколько лет.

Аналитики Bloomberg полагают, что релиз маркетплейса от Microsoft для iOS может состояться уже в следующем году. Это связано с необходимостью для Apple выполнить требования Европейского Союза к определенной дате – до 6 марта 2024 года.


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