Умные устройства могут быть использованы хакерами для DDoS-атак и майнинга криптовалют

Российский исследовательский центр “Лаборатория Касперского” под руководством Дмитрия Галова предостерегает от потенциальной угрозы, которую несут умные устройства для дома. Хакеры, по словам эксперта, могут создавать ботнеты из таких устройств, инфицированных вредоносным программным обеспечением, и использовать их для проведения DDoS-атак и майнинга криптовалют.

Основным интересом злоумышленников является вычислительная мощность, доступная на IoT-устройствах, которую они могут задействовать в своих злонамеренных целях. Для этого они скрытно получают доступ к максимальному числу устройств, создавая ботнеты, которые затем могут использоваться для коммерциализации атак, таких как DDoS или майнинг криптовалюты.

Эта угроза также распространяется на устройства для слежки, включая камеры видеонаблюдения.

Исследователи безопасности также рассматривают потенциальные типы атак на устройства, которые пока не представляют большого интереса для хакеров. Например, они могут взломать зубные щетки или датчики температуры, чтобы выяснить, есть ли кто-то дома, и определить время для проникновения и кражи ценностей. Однако на данный момент это больше похоже на лабораторный эксперимент, чем на реальный массовый сценарий преступления.

Галов напоминает о нескольких важных мерах безопасности при использовании умных устройств для дома. При их покупке следует отдавать предпочтение крупным компаниям, которые серьезно относятся к безопасности экосистемы устройств. Также важно следить за обновлениями и новостями о выявленных уязвимостях. Пользователям рекомендуется изменять пароли на сложные и уникальные комбинации, а также внимательно настраивать все параметры устройств.

Эксперт подчеркивает важность изменения имени и пароля при настройке сети, использование надежного шифрования и проверку того, чтобы страница входа в настройки роутера не была доступна из интернета.