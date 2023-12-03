 

“Я – подкаблучник”: Буйнов рассказал о самой желанной женщине в его жизни

03.12.2023, 18:45, Новости дня
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Александр Буйнов в кулуарах музыкального фестиваля “Песня года” поделился тем, как им с супругой удается сохранять прекрасные отношения в браке. Народный артист не скрывает, что нрав у его жены строгий, и некоторые даже считают ее взрывной женщиной со сложным характером. Однако все это – на пользу семье, уверяет артист.

Александр Буйнов подчеркивает, что подход к своей любимой жене он нашел давно. Несмотря на серьезный характер супруги, артист считает, что все же он глава семейства. С улыбкой на лице певец заявил: “Кто сверху? Я!”.

В следующем году Александр и Елена Буйновы отменят сорокалетие совместной жизни. Певец боготворит свою жену и считает ее
самой желанной женщиной в его жизни. Секрет брака – в доверии к выбору и решениям жены во всем и всегда, заявляет артист.

“Я – подкаблучник”, – признался певец, отметив, что жить под каблуком сможет далеко не каждый. Мол, это профессия.

Александр Буйнов добавил, что его жену некоторые очень боятся. Однако не все понимают, что она просто требовательный человек. К любому делу она подходит профессионально – четко, с толком, с расстановкой. И окружающие просто путают жесткость с жестокостью.

Напомним, что Александр Буйнов женился на Елене Гутман в 1984. Для певца это был третий брак. По профессии супруга Буйнова врач-косметолог и продюсер.

На “Песне года” Александр Буйнов выступил с композицией “Сколько стоит доброта”.


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