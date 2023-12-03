Определены лучшие смартфоны ноября в двух категориях

По итогам ноября самым производительным смартфоном в категории флагманов, согласно рейтингу разработчиков бенчмарка AnTuTu, стал оснащенный новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 3 и мощной системой охлаждения Red Magic 9 Pro+, набравший 2,18 миллиона баллов.

На второй и третьей позиции расположились Vivo X100 Pro и iQOO 12, исполненные на чипах MediaTek Dimensity 9300 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно.

Среди мобильных устройств, относящихся к категории среднебюджетных, седьмой месяц подряд лидерство удерживает Realme GT Neo5 SE с чипом Snapdragon 7+ Gen 2, набравший 1,16 миллиона баллов. За ним, с результатом в 1,15 и 1,02 млн, следуют Redmi Note 12 Turbo, оснащенный аналогичным чипом, и Oppo Reno11 5G с чипом MediaTek Dimensity 8200.