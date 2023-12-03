 

Установлена связь между оптимизмом и когнитивными способностями

03.12.2023, 17:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Принято считать, что отношение к жизни должно быть оптимистичным, однако результаты последнего исследования, проведенного учеными Университета Бата, вызывают некоторые сомнения в правильности данного утверждения, особенно в ситуации с решением финансовых вопросов.

В ходе исследования, призванного сравнить ожидания по поводу своего финансового благополучия с реальностью, было установлено, что участники, отличающиеся более высоким уровнем когнитивных способностей, на 22% чаще были скептиками или реалистами.

Ученые уточнили, что чрезмерные ожидания зачастую приводят к серьезным материальным потерям, подчеркнув, что высокая степень оптимизма коррелируется с четко выраженными показателями понижения ряда когнитивных навыков. В итоге, ухудшение памяти, числового мышления и скомканную речь оптимисты пытаются компенсировать при помощи воображения, приводящего к самообману и переоценке собственных возможностей.    


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Определены лучшие смартфоны ноября в двух категориях

03.12 / Apple начал продажу восстановленных AirPods Pro 2

03.12 / «Без солей пока не обойтись» – главный коммунальщик Петербурга рассказал об новой технологии уборки снега

03.12 / Полезная еда может быть и вкусной, и быстрой в приготовлении: готовим сытные низкоуглеводные ужины

03.12 / Эксперты NUNM обозначили семь видов успокоительного чая

03.12 / Врач Закиев: при длительном повышении холестерина могут появиться ксантомы

03.12 / Вяленое мясо может оказывать негативное влияние на психику

03.12 / «Слишком мягко» – Лига арабских государств осудила репрессии против ЛГБТ в России

03.12 / «Известия»: мошенники стали обманывать россиян при помощи новой функции iOS 17

03.12 / Мнение: О закате дряхлеющей державы… До чего Путин страну довёл?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика