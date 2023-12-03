Установлена связь между оптимизмом и когнитивными способностями

Принято считать, что отношение к жизни должно быть оптимистичным, однако результаты последнего исследования, проведенного учеными Университета Бата, вызывают некоторые сомнения в правильности данного утверждения, особенно в ситуации с решением финансовых вопросов.

В ходе исследования, призванного сравнить ожидания по поводу своего финансового благополучия с реальностью, было установлено, что участники, отличающиеся более высоким уровнем когнитивных способностей, на 22% чаще были скептиками или реалистами.

Ученые уточнили, что чрезмерные ожидания зачастую приводят к серьезным материальным потерям, подчеркнув, что высокая степень оптимизма коррелируется с четко выраженными показателями понижения ряда когнитивных навыков. В итоге, ухудшение памяти, числового мышления и скомканную речь оптимисты пытаются компенсировать при помощи воображения, приводящего к самообману и переоценке собственных возможностей.