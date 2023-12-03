 

Apple начал продажу восстановленных AirPods Pro 2

03.12.2023, 17:51, Разное
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Apple начала продажу восстановленных беспроводных наушников AirPods Pro 2 по сниженной цене в США.

Эти восстановленные экземпляры представляют версию AirPods Pro 2 с кейсом, оснащенным разъемом Lightning для зарядки, в отличие от версии с разъемом USB-C, представленной в сентябре после анонса iPhone 15-й серии.

Apple утверждает, что восстановленные AirPods прошли тщательный ремонт перед продажей и поставляются с гарантией на один год и политикой возврата в течение 14 дней. Также доступна дополнительная страховка AppleCare для этих наушников.

При покупке восстановленных AirPods Pro 2 не предоставляется возможность заказа гравировки на корпусе или подарочной упаковки, а количество доступных уцененных товаров ограничено.

Цена восстановленных AirPods Pro 2 в американских магазинах Apple составляет $209, что на $40 (примерно 3,6 тыс. рублей) дешевле, чем стоимость новых аналогичных наушников.


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