Apple начал продажу восстановленных AirPods Pro 2

Apple начала продажу восстановленных беспроводных наушников AirPods Pro 2 по сниженной цене в США.

Эти восстановленные экземпляры представляют версию AirPods Pro 2 с кейсом, оснащенным разъемом Lightning для зарядки, в отличие от версии с разъемом USB-C, представленной в сентябре после анонса iPhone 15-й серии.

Apple утверждает, что восстановленные AirPods прошли тщательный ремонт перед продажей и поставляются с гарантией на один год и политикой возврата в течение 14 дней. Также доступна дополнительная страховка AppleCare для этих наушников.

При покупке восстановленных AirPods Pro 2 не предоставляется возможность заказа гравировки на корпусе или подарочной упаковки, а количество доступных уцененных товаров ограничено.

Цена восстановленных AirPods Pro 2 в американских магазинах Apple составляет $209, что на $40 (примерно 3,6 тыс. рублей) дешевле, чем стоимость новых аналогичных наушников.