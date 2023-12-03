 

93-летний Краско объявил о желании жениться на молодой сиделке

03.12.2023, 17:35, Новости дня
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Иван Краско не перестает удивлять публику. На днях он объявил о желании оформить брак с молодой сиделкой – 29-летней Дарьей Пашковой. В программе “Ты не поверишь!” артист сообщил, что планирует дать девушке свою фамилию.

Дарья постоянно находится рядом с Иваном Краско, сопровождает и оказывает ему всяческую помощь. Сама же девушка от комментариев по поводу возможного брака с народным артистом отказывается. При этом некоторые родственники Ивана Ивановича не прочь высказаться о желании актера жениться на молодой сиделке. Например, дочь артиста дала понять, что воспринимает Пашкову как “очередную молодую жену”.

При этом здоровье 93-летнего Ивана Краско оставляет желать лучшего. Напомним, в начале этого года у артиста был инсульт, из-за чего его несколько раз госпитализировали. Также у актера серьезные проблемы со зрением. Из-за отслоения сетчатки он видит очень плохо.

К слову, последней женой Ивана Краско была Наталья Шевель, которая моложе артиста на 60 лет. Пара связала себя узами брака в 2015 году, и уже спустя три года это союз распался.

Ранее сообщалось, что в этом году Иван Краско отметил день рождения в компании Дарьи. По словам артиста, он отлично провел с ней время. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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