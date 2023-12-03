«Без солей пока не обойтись» – главный коммунальщик Петербурга рассказал об новой технологии уборки снега

Вице-губернатор Санкт-Петербурга по ЖКХ Валерий Солнцев на традиционной «зимней» пресс-конференции рассказал о новом подходе к уборке снега в Северной столице.

Уже в этом году городские коммунальщики начали применять новую уникальную экосмесь, созданную в Институте химии СПБГУ. Если эксперимент будет признан удачным, то к

2030 году Петербург полностью откажется от использования соли в качестве антиобледенителя.

– Данная смесь создана из натуральных продуктов. Её рецептуру пока раскрывать не буду, скажу лишь, что она абсолютно безвредна для природы и человека, при этом крайне эффективна, – сообщил вице-губернатор.

По данным Петростата, потребление соли в Северной столице достигло своего пика в 2020 году – тогда только в декабре коммунальщики использовали при уборке улиц более 100 тонн реагентов.

– Тут важно отметить, что горожане постоянно жаловались на эти соли. Они портят обувь и представляют реальный риск для здоровья, как людей, так и домашних животных. Поэтому переход на новые вещества является важной и актуальной задачей, – рассказал замглавы Петростата Павел Нахимов.

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