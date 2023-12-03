Полезная еда может быть и вкусной, и быстрой в приготовлении: готовим сытные низкоуглеводные ужины

Считается, что блюда низкоуглеводной диеты не всегда вкусные. В действительности же не составит труда подобрать рецепты аппетитных ужинов, которые будут одновременно полезными для здоровья. Приготовление такой еды не требует особых усилий, что существенно упрощает следование здоровому рациону питания.

Авокадо с начинкой тако

Для приготовления такого блюда понадобится 450 грамм говядины, шесть больших авокадо, черный перец, кориандр, нарезанная петрушка, столовая ложка перца чили, тмин, шесть ломтиков лимона, а также орегано, чесночный порошок и тертый сыр.

Нужно разрезать авокадо пополам и выложить половинки на противне. Затем 2-3 минуты обжаривают говядину, предварительно удалив из нее весь жир. К мясу добавляют томатный соус и специи. Начиняя авокадо на нижнем слое располагают обжаренную говядину, затем по желанию добавляют гуакамоле, помидоры, тертый сыр, и сверху поливают все лимонным соком.

Салат из свежих креветок

Для этого блюда потребуется 250 грамм нарезанных и очищенных креветок, столовая ложка масла оливкового, черный перец и соль. Для приготовления самого салата возьмите четверть головки красного лука, помидоры черри, 200 грамм нарезанных листьев салата, а также грамм 200 очищенного и нарезанного ломтика авокадо. В качестве приправ используйте дижонскую горчицу, оливковое масло, перец, соль и лимонный сок.

Нужно слегка обсушить креветки, затем поместить их в средней размера миску и заправить перцем и солью, тщательно перемешивая. На сковороде следует разогреть сливочное масло и обжаривать креветки с каждой стороны по 2 минуты до появления розово-золотистого оттенка. Затем готовят салат, смешивая авокадо, красный лук, помидоры черри и салат, приправляя солью и перцем. Останется лишь добавить приготовленные заранее креветки в растительную основу.

Жареная курица

Жареная курочка – вкусное блюдо, для приготовления которого нужно лишь верно подобрать специи и правильно запечь мясо. Для приготовления потребуется 450 грамм нарезанных кусочками куриных грудок, чайная ложка кунжутного масла, стакан куриного бульона, четыре чайные ложки кукурузного крахмала, соевый соус, а также 50 грамм брокколи, мелко нарезанная луковица, морковь, горошек, средний болгарский перец, зубчик чеснока и столовая ложка карри.

Предварительно варят куриный бульон, добавляя в него при желании соевый или устричный соус, а также кунжутное масло. На сковороде разогревают столовую ложку оливкового масла, приправляют курицу перцем и солью, и жарят около 10 минут. Затем, в течение 5 минут, обжаривают на оливковом масле морковь и лук. Добавляют в сковороду чеснок, имбирь, горошек, перец и брокколи, и обжаривают все до готовности мяса. Все предварительно приготовленные ингредиенты смешивают, сбрызгивают жареную курочку соусом шрирача и украшают кунжутом.

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Вегетарианское блюдо с тофу

Для приготовления вегетарианского блюда нужна одна упаковка тофу, две столовые ложки соевого соуса, столовая ложка кукурузного крахмала, ложка чайная чесночного порошка и щепотка черного перца. Для миндально-сливочного соуса потребуется 5 капель стевии, четыре ложки молока, две чайные ложки соуса шрирача, столовая ложка уксуса, две столовых ложки соевого соуса и немного миндального масла, а также соль и перец.

Необходимо нарезать тофу кубиками и смешать его со всеми оставшимися ингредиентами. Раскладывают тофу на противень, который застелен специальной бумагой или фольгой, и выпекают в духовке при 220 градусах в течение 20 минут. Приготовленное блюдо аккуратно перекладывается в тарелку, сверху украшается брокколи, ломтиками авокадо, и обильно поливается миндально-сливочным соусом.

Фаршированные куриные грудки

Потребуется 220 грамм куриных грудок, столовая ложка оливкового масла, шесть кусочков сыра моцареллы, полстакана нарезанных ломтиками сушеных помидоров, черный перец, соль и немного шпината. Грудку разрезают пополам, заправляют мясо перцем и солью, нафаршировывают сыром, нарезанными помидорами и шпинатом, и выпекают 20 минут в духовке, предварительно разогретой до 190 градусов. Также можно предварительно несколько минут обжарить грудки на оливковом масле, после чего запекать их в духовке. Это позволит получить аппетитную хрустящую корочку.

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Сливочный суп

Чтобы приготовить сливочный куриный суп, потребуется 450 грамм курицы или индейки, несколько очищенных зубчиков чеснока, маленькая луковичка, столовая ложка масла, нарезанный болгарский перец и один большой помидор. Также нужно будет приготовить пол-литра говяжьего или куриного бульона.

Необходимо обжарить чеснок, лук и мясо на сковороде с оливковым маслом. Через семи-восьми минут добавляют сливочный сыр, помидоры, болгарский перец, соль и перец, и обжаривают еще около пяти минут. Затем приготовленные ингредиенты перекладывают в кастрюлю, в которую вливают около литра бульона. Необходимо довести до кипения и варить еще 20 минут. Подавать такое блюдо можно с сметаной, тертым сыром, авокадо и кинзой.

Вкуснейший запеченный лосось

Чтобы приготовить вкуснейшего запеченного лосося с лимоном, необходимо разогреть духовку до 190 градусов. Противень следует застелить алюминиевой фольгой и выложить на него филе красной рыбы. Лимон нарезают кружочками и укладывают поверх ломтиков лосося, который сверху дополнительно посыпается перцем и солью. Блюдо запекается около 20 минут, после чего подается на стол, украшенное свежей зеленью. Запеченный лосось будет обладать насыщенным вкусом, при этом это сытное и полезное блюдо, которое каждому придется по вкусу.