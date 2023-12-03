Эксперты NUNM обозначили семь видов успокоительного чая

Представители National University of Natural Medicin поделились информацией о семи видах расслабляющих чаев, позволяющих минимизировать беспокойство и тревогу.

Употребление ромашкового чая уменьшает симптомы тревоги, а фенхелевый чай позволяет избавиться от стресса и беспокойства. Богатый катехинами зеленый чай позволяет не только снизить симптомы депрессии, но и улучшить память, а чай с мелиссой и мятой способствует, благодаря ментолу, снижению уровня стресса и улучшению когнитивных функций. Липовый чай рекомендуется при бессоннице и нервных расстройствах, валериановый чай следует употреблять, с целью снижения степени тревожности, непосредственно перед сном, а чай из куркумы оказывает помощь при стрессе за счет высвобождения таких нейромедиаторов, как дофамин и серотонин.

Таким образом, все обозначенные виды чая обладают высокой степенью эффективности в борьбе с тревогой и стрессом.