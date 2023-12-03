Врач Закиев: при длительном повышении холестерина могут появиться ксантомы

Врач-кардиолог Вадим Закиев подчеркнул, что ксантомы на коже могут быть внешним признаком повышенного уровня холестерина в крови. Это проблема, которую необходимо серьезно рассматривать, поскольку высокий холестерин увеличивает риск сердечных приступов и инсультов.

Врач Закиев объяснил, что повышение уровня холестерина может продолжаться в организме долгое время без явных симптомов. Появление внешних признаков, таких как ксантомы, часто свидетельствует о серьезных нарушениях в балансе холестерина в организме.

“Часто мы обнаруживаем повышение холестерина, когда уже развилось сердечно-сосудистое заболевание, такое как стенокардия или инфаркт”, – говорит доктор.

Закиев также отмечает, что ксантомы могут появиться при значительном и продолжительном повышении холестерина. Эти желтоватые образования могут возникать на коже век и иметь различные цвета.

Важно отметить, что высокий уровень холестерина может наблюдаться даже у молодых людей, и одной из причин этого может быть наследственная семейная гиперлипидемия.

Доктор Закиев рекомендует всем взрослым, особенно после 40 лет, регулярно контролировать уровень холестерина и знать свои показатели.