78-летний Юрий Антонов заговорил о личном: Секс у меня каждый день

Юрий Антонов нечасто появляется на светских мероприятиях, но “Песню года 2023” во Дворце спорта “Мегаспорт” артист пропустить не мог. Он вышел на сцену, чтобы исполнить песню “Нет тебя прекрасней”. А после выступления певец направился к журналистам, во время беседы с которыми удивил признанием о личной жизни: “Секс у меня и так каждый день”.

Судя по этим словам, в 78 лет Юрию Антонову скучать не приходится. Кстати, артист также рассказал, что ему помогает сохранять жизненные силы. Оказывается, во многом певец благодарен горькому шоколаду. Он назвал эту сладость источником хорошего настроения.

Напомним, сейчас Юрий Антонов женат на женщине по имени Анна, которая, как известно, живет в Париже. Первой супругой музыканта была девушка Анастасия, которая после расторжения брака обосновалась в США. Вторая жена певца – Мирослава Бобанович (была гражданкой Югославии).

Ранее Юрий Антонов обращался за помощью к китайскому целителю. Артист, получивший несколько лет назад травму колена, жаловался на боли. Судя по всему, после сеансов певцу стало лучше. В “Мегаспорте” он выглядел бодрым и счастливым.