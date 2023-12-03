Вяленое мясо может оказывать негативное влияние на психику

Как утверждают российские ученые, употребление мяса, прежде всего вяленого, может повышать степень риска развития как маниакального синдрома, так и целого ряда других психических проблем, почти в три раза, что продемонстрировали результаты исследования среди людей в возрасте от 18 до 65 лет.

Специалисты предполагают, что наиболее вероятным объяснением является влияние нитратов, содержащихся в вяленом мясе, на мозг человека, уточнив, что добавление нитратов в пищу, как показали эксперименты на мышах, приводит к особенностям поведения, схожим с маниакальным синдромом, характеризуемому эйфорией, гиперактивностью и бессонницей.

Врач-диетолог Ирина Строгая отмечает, что результаты исследования не позволяют установить четко выраженную причинно-следственную связь между употреблением вяленого мяса и психическими расстройствами, уточнив, что причиной склонности к психозам может являться как мяо, так и какой-либо еще неучтенный фактор.