«Слишком мягко»: Лига арабских государств осудила репрессии против ЛГБТ в России
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Генеральная ассамблея Лиги арабских государств (ЛАГ) приняла резолюцию, осуждающую слишком мягкие
и непоследовательные репрессии против международного экстремистского движения
ЛГБТ в России. Арабские лидеры считают, что боевиков ЛГБТ нужно не штрафовать, а забрасывать камнями.
Генсек организации, шейх Наср аль-Вахабби, напомнил о непримиримой
позиции ислама по отношению к террористическим организациям ИГИЛ и ЛГБТ. Недавний
запрет этого движения в России был назван им «робкой полумерой», вместо которой
должны быть предприняты решительные шаги.
Арабские страны выразили готовность предоставить помощь в разработке
законодательной базы, а Саудовская Аравия даже готова бесплатно обучать палачей. В Москве к этим инициативам отнеслись сдержанно и пообещали рассмотреть их в следующем году.
«У нас в стране никто не позволит стороннику экстремистской
идеологии выступать по телевизору или печататься в соцсетях. В России с ними поступают слишком мягко, а скорее просто не знают, что надо делать, – говорит Наср аль-Вахабби.
– У русского правительства, к сожалению, не хватает решимости и мужества, чтобы побороть эту заразу. Но мы не осуждаем наших северных друзей, ведь они только встали на верный путь и реформы могут занять много лет. Зато мы готовы помочь – стоит только попросить, и мы
немедленно дадим вам совершенный свод законов, которому
уже полторы тысячи лет».
Организации ЛГБТ и ИГИЛ запрещены в России
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