«Слишком мягко»: Лига арабских государств осудила репрессии против ЛГБТ в России

Генеральная ассамблея Лиги арабских государств (ЛАГ) приняла резолюцию, осуждающую слишком мягкие

и непоследовательные репрессии против международного экстремистского движения

ЛГБТ в России. Арабские лидеры считают, что боевиков ЛГБТ нужно не штрафовать, а забрасывать камнями.

Генсек организации, шейх Наср аль-Вахабби, напомнил о непримиримой

позиции ислама по отношению к террористическим организациям ИГИЛ и ЛГБТ. Недавний

запрет этого движения в России был назван им «робкой полумерой», вместо которой

должны быть предприняты решительные шаги.

Арабские страны выразили готовность предоставить помощь в разработке

законодательной базы, а Саудовская Аравия даже готова бесплатно обучать палачей. В Москве к этим инициативам отнеслись сдержанно и пообещали рассмотреть их в следующем году.

«У нас в стране никто не позволит стороннику экстремистской

идеологии выступать по телевизору или печататься в соцсетях. В России с ними поступают слишком мягко, а скорее просто не знают, что надо делать, – говорит Наср аль-Вахабби.

– У русского правительства, к сожалению, не хватает решимости и мужества, чтобы побороть эту заразу. Но мы не осуждаем наших северных друзей, ведь они только встали на верный путь и реформы могут занять много лет. Зато мы готовы помочь – стоит только попросить, и мы

немедленно дадим вам совершенный свод законов, которому

уже полторы тысячи лет».

Организации ЛГБТ и ИГИЛ запрещены в России

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